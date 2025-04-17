林峯拒回應老婆用山寨手機殼　張馨月刪Post再回應：問心無愧

林峯老婆張馨月（Carina）近日是非纏身，先是因檢查離職保姆行李的做法而引起爭議，但她就懶理網民的批評，繼續在社交平台分享穿搭照，不過早前就被發現疑似用盜版手機殼，可謂顏面盡失。對於連日來頻頻引發爭議惹來負評，昨日（16日）張馨月就發文回應：「謠言止於智者，做事做人問心無愧，之後的我會調整狀態，謝謝相信我支持我的每一位朋友！感恩🙏」

林峯同老婆張馨月（Carina）好恩愛。（微博@張馨月Carina）

林峯同老婆張馨月（Carina）好恩愛。（微博@張馨月Carina）

一家三口幸福美滿。（微博@林峯）

一家三口幸福美滿。（微博@張馨月Carina）

林峯一家三口早前到札幌旅行。（小紅書圖片）

張馨月回應。（小紅書圖片）

張馨月在2019年與林峯結婚後育有一女Luna，她亦自此全心相夫教女，甘願做「跟得夫人」，經常帶同女兒陪老公工作。不過張馨月近年的言行就頗具話題性，頻頻成為傳媒焦點，早前她在直播期間要求再次檢查離職保姆的行李，而當保姆準備離開時，她又要求對方折返並幫手打掃浴室，影片曝光後網民紛紛為保姆抱不平，炮轟張馨月用人用到盡，而且態度傲慢毫不尊重，但事後林峯出席活動時就開腔護妻：「網上嘅嘢，有時做呢一行，去到一個公眾平台實有唔同見解，但我同太太做人做事都對得住自己、對得住人。（會唔會減少咁生活化？）生活上分享我覺得係正常交流，大家有唔同睇法。（太太有冇唔開心？）做好自己，我哋都係好正能量。」

婚後養尊處優。（微博@張馨月Carina）

婚後養尊處優。（微博@張馨月Carina）

張馨月兩度要檢查離職保姆的行李。（影片截圖）

做法引發爭議。（微博截圖）

林峯開腔護妻。（資料圖片）

不過繼「保姆風波」後，張馨月又再「出事」，早前她在社交平台分享穿搭心得，但一身造型就被網民狠批「老土」、「一言難盡」，更有眼利的網民發現她疑似用盜版手機殼，有網民大爆張馨月曾在直播中透露該手機殼僅六十多元，與正版幾百元的定價差距懸殊，被質疑「用盜版用得光明正大」，更有網民調侃：「你個電話殼好靚，係咪全世界得你一個擁有？我唔見有出過喎！」事後張馨月已將該Post刪除，而林峯昨日出席演唱會記者會被問到老婆疑用山寨手機殼時，現場工作人員即表示：「我哋今日講返演唱會。」避談事件。

張馨月不時在社交平台分享日常生活。（微博@張馨月Carina）

張馨月不時在社交平台分享日常生活。（微博@張馨月Carina）

穿搭照。（微博@張馨月Carina）

早前她在社交平台分享穿搭心得，但一身造型就被網民狠批「老土」、「一言難盡」。（小紅書圖片）

更有眼利的網民發現她疑似用盜版手機殼。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

林峯昨日出席演唱會記者會。（葉志明攝）