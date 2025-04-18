周星馳《女足》視后加盟　蔡思貝濕身頂波成功自薦升呢做星女郎

星爺（周星馳）電影《少林女足》正拍得如火如荼，早前田啟文爆料指視后蔡思貝成為香港代表，升呢做星女郎。自23年拍攝的《飛常日誌》後近2年未有劇拍的蔡思貝把握是次機會，已到深圳入劇組開工攻影壇。



視后近兩年無劇拍 於凹凸不平石灘曬長腿冀︰讓崎嶇的路化作階梯

《女足》曾進行海選。

星爺邀請宋康昊在《少林女足》演出球證。（IG圖片）

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2023年周星馳於生日公布籌備電影《女足》，並列出4大條件：「年輕貌美、身材標致、天資聰敏、體能出眾」招募女演員，並講明謝絕「P圖造假」。為求成功爭取成為「星女郎」，蔡思貝不惜瞓身拍片曬水着Look大玩淋浴騷長腿，片中見蔡思貝遊歷世界各地苦練足球，大騷球技，一時倒吊做指上壓，之後穿上宮廷服坐住艇用心口頂波，當時蔡思貝留言表示：「Dear Stephen，日子感覺過得好快，由你生日，到現在已經三個禮拜了，可能遲來，但整個旅程每一刻我也是想着你的，我走了九個城市，拜候武林各界高手，修練自己，我，準備好了。」

蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位。（IG@sisleychoi）

玩濕身誘惑，但明顯有小肚腩。（ig@sisleychoi）

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最終蔡思貝誠意十足的影片，成功誘惑星爺回應畀like，在新戲佔一席位。據知蔡思貝已到深圳劇組報到開工，與內地女星張小斐、迪麗熱巴勤於練波及拍攝。有網民曾拍到迪麗熱巴身穿8號紅色球衣的她盤起高髻，在球場上練習盤球，相當勤力。