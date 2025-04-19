「前TVB貓眼美女」出演舞台劇患怪病　險甩底：做得唔好冇得NG！

潘藝桐（Pearl）因在2022年出演劇集《家族榮耀》中馬來娣一角而為人熟悉，更因擁有一雙圓圓大眼而被稱為「貓眼美少女」。近年除了主持司儀工作外，潘藝桐亦有投資過百萬做美容院生意，榮升老闆，更獲好友朱千雪和陳凱琳撐場幫手宣傳。早前潘藝桐受訪時就表示生意已經上軌道，之後會更專心演藝發展。

潘藝桐（Pearl）真係幾靚女。（資料圖片）

原來早前潘藝桐客串出演長壽舞台劇《我們的青春日誌》中校長嚴麗珍的年青版，她透露，演出前疑似是自己給自己太大壓力，令自己「生怪病」：「臨表演前，可能唔夠休息，又或者壓力太大，搞到病毒感染腮腺炎。你見到耳仔下面成舊腫起咗，驚㗎！第一下唔係因為擔心健康，而係怕影響演出。好彩，表演當日奇蹟般好返！」

潘藝桐表示演出前病毒感染腮腺炎，好彩出騷前好返。

潘藝桐表示演出前病毒感染腮腺炎，好彩出騷前好返。

雖然只演出兩場，但潘藝桐都做足準備：「前後用咗9日時間準備，今次演出真係超級緊張！之前出嚟第一份工就係做兒童英文舞台劇老師，每次都係教小朋友。真正上一個專業舞台嘅話，今次係第一次。電視劇同舞台劇好唔同，電視劇要通過鏡頭呈現，演員的細微表情和動作都能被捕捉，表演可以更細膩自然；而舞台劇就需要面對現場觀眾，表演同動作就要更誇張、有張力，先至可以畀後排觀眾感受到情感。節奏控制又有唔同，電視劇可以幾次拍，演員有更多調整空間；舞台劇則是『一次性』演出，要現場一氣呵成，節奏感和臨場反應非常重要。做得唔好冇得NG！」

潘藝桐在《我們的青春日誌》中飾演校長嚴麗珍的年青版。

潘藝桐亦有分享一件有趣事，原來她曾因睡眠不足而出事：「有一次跳舞綵排，由於對手比較高同埋大隻，我需要攬住佢膊頭就力，不過我完全攬唔實 ，最後只能靠自己轉身。 亦都試過有一次凌晨綵排太眼瞓，講埋對手啲台詞變相無啦啦自己鬧自己，真係好瘀，哈哈哈。又試過要表演嗰一日，第一次着服裝部提供的鞋，我嘅鞋號比較細，但提供嘅鞋大咗一個碼，所以我喺後台排練嗰時，試過飛咗隻鞋出嚟！」

潘藝桐在《我們的青春日誌》中飾演校長嚴麗珍的年青版。