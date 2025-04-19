57歲經典反派近況曝光鬚髮皆白　曾被爆背妻偷食幫小三洗底褲

現年57歲的武打男星鄒兆龍曾拍過不少經典電影，當中以周星馳電影《九品芝麻官》中飾演反派「常威」一角而為人熟識，其後更憑好身手進軍荷里活拍攝電影《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列。近年主力在內地發展的鄒兆龍，日前特別拍片支持好友何家勁出新歌，何家勁亦有多謝對方：「感謝龍哥支持！被你打得鼻青臉腫也是值了！🤣🤣🤣！謝謝龍哥！🥰🥰🥰」片中所見，戴上Cap帽出鏡的鄒兆龍鬚髮皆白，但依然型格十足，狀態不俗！

鄒兆龍拍過不少經典電影。（影片截圖）

鄒兆龍在周星馳電影《九品芝麻官》中飾演反派「常威」一角而為人熟識。（影片截圖）

鄒兆龍在《九品芝麻官》中飾演大反派「常威」。（影片截圖）

近年主力在內地發展。（《封神演義》劇照）

天台掟人落街，由鄒兆龍下命令。（影片截圖）

何家勁與鄒兆龍曾合作拍電影。（影片截圖）

何家勁與鄒兆龍私交甚篤。（影片截圖）

好朋友。（影片截圖）

好朋友。（影片截圖）

好朋友。（影片截圖）

鄒兆龍拍片支持何家勁。（影片截圖）

鄒兆龍拍片支持何家勁。（影片截圖）

鄒兆龍拍片支持何家勁。（影片截圖）

鄒兆龍出生於台灣，自小習武的他12歲就投身電影界擔任武打演員替身，其後獲洪金寶賞識，主演電影《全力反彈》，20歲來港發展成為「洪家班」成員。1999年鄒兆龍與前港姐翁慧德結婚並赴美進修，獲武術指導袁和平邀請演出《22世紀殺人網絡》系列電影中「賽洛芙」一角，成功進軍荷里活，之後多套續集都有份，據知他每年都收到電影的分紅，讓他名利雙收！

鄒兆龍於《廿二世紀殺人網絡2：決戰未來》扮演功夫高強的Seraph。（劇照）

鄒兆龍。（影片截圖）

鄒兆龍在1999年獲《22世紀殺人網絡》武術指導袁和平邀請演出「賽洛芙」一角。（劇照）

鄒兆龍演出令人眼前一亮。（劇照）

鄒兆龍在2020年曾演出Netflix青春喜劇《The Half of It》（真心半解），飾演一名慈父。（劇照）

不少網民都表示見到鄒兆龍的演出非常驚訝。（影片截圖）

鄒兆龍與翁慧德結婚後育有一對孖仔及一女，但鄒兆龍在2017年被爆背妻偷食，一名自稱是鄒兆龍小三的女子在微博大爆料，除了公開合照及短訊之外，她更大爆在兩人交往期間鄒兆龍曾幫她洗底褲，又指鄒兆龍曾稱跟老婆已有6、7年沒性生活，早就在搞離婚，在出面還有很多女伴。當時鄒兆龍透過經理人回應稱所有爆料都是不實言論，而翁慧德亦力撐老公，公開護夫，其後鄒兆龍在微博發文道歉：「對於近期發生的事情，給我家人帶來困擾，我要向我太太、還有孩子們道歉。」而神隱多年的翁慧德早前曾為林穎嫺的YouTube頻道擔任嘉賓，並大讚老公Keep得好好，依然好打得，但就心痛老公打得辛苦，所以都有叫對方減產，可見夫妻感情不變！

翁慧德在1989年參選港姐，180cm的身高加上德、港的混血臉孔讓她在一眾佳麗中十分亮眼，但可惜最後三甲不入，只獲得「最上鏡小姐」及「最佳泳衣演繹獎」兩個獎項。（《精裝追女仔3》劇照）

翁慧德擁有德國血統。（電影截圖）

曾參演《卡拉屋企》。（影片截圖）

曾參演《卡拉屋企》。（影片截圖）

鄒兆龍與前港姐翁慧德在1999年結婚。（微博圖片）

育有一對孖仔及一女。（微博@鄒兆龍Collin）

育有一對孖仔及一女。（微博@鄒兆龍Collin）

一對孖仔已經大學畢業投身職場。（IG圖片）

鄒兆龍在2017年被爆背妻偷食，一名自稱是鄒兆龍小三的女子在微博大爆料，除了公開合照及短訊之外，她更大爆在兩人交往期間鄒兆龍曾幫她洗底褲。（微博圖片）

經理人回應。（微博截圖）

翁慧德手持一份中文聲明，強調緣份和個性令兩人一齊，自己同仔女都會支持老公。（微博圖片）

其後鄒兆龍在微博發文道歉。（微博截圖）

神隱多年的翁慧德早前曾為林穎嫺的YouTube頻道擔任嘉賓，分享近況。（影片截圖）

鄒兆龍拍攝的電影《角頭2》，講述黑幫之間的兄弟情義。（劇照）

近年主力在內地發展。（劇照）

鄒兆龍在內地網絡電影《惡到必除》中飾演窮兇極惡的大反派角色。（影片截圖）

鄒兆龍在內地網絡電影《惡到必除》中飾演窮兇極惡的大反派角色。（影片截圖）