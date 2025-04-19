57歲經典反派近況曝光鬚髮皆白 曾被爆背妻偷食幫小三洗底褲
撰文：董欣琪
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現年57歲的武打男星鄒兆龍曾拍過不少經典電影，當中以周星馳電影《九品芝麻官》中飾演反派「常威」一角而為人熟識，其後更憑好身手進軍荷里活拍攝電影《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列。近年主力在內地發展的鄒兆龍，日前特別拍片支持好友何家勁出新歌，何家勁亦有多謝對方：「感謝龍哥支持！被你打得鼻青臉腫也是值了！🤣🤣🤣！謝謝龍哥！🥰🥰🥰」片中所見，戴上Cap帽出鏡的鄒兆龍鬚髮皆白，但依然型格十足，狀態不俗！
鄒兆龍出生於台灣，自小習武的他12歲就投身電影界擔任武打演員替身，其後獲洪金寶賞識，主演電影《全力反彈》，20歲來港發展成為「洪家班」成員。1999年鄒兆龍與前港姐翁慧德結婚並赴美進修，獲武術指導袁和平邀請演出《22世紀殺人網絡》系列電影中「賽洛芙」一角，成功進軍荷里活，之後多套續集都有份，據知他每年都收到電影的分紅，讓他名利雙收！
鄒兆龍與翁慧德結婚後育有一對孖仔及一女，但鄒兆龍在2017年被爆背妻偷食，一名自稱是鄒兆龍小三的女子在微博大爆料，除了公開合照及短訊之外，她更大爆在兩人交往期間鄒兆龍曾幫她洗底褲，又指鄒兆龍曾稱跟老婆已有6、7年沒性生活，早就在搞離婚，在出面還有很多女伴。當時鄒兆龍透過經理人回應稱所有爆料都是不實言論，而翁慧德亦力撐老公，公開護夫，其後鄒兆龍在微博發文道歉：「對於近期發生的事情，給我家人帶來困擾，我要向我太太、還有孩子們道歉。」而神隱多年的翁慧德早前曾為林穎嫺的YouTube頻道擔任嘉賓，並大讚老公Keep得好好，依然好打得，但就心痛老公打得辛苦，所以都有叫對方減產，可見夫妻感情不變！