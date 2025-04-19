郭子豪鄧卓殷結婚｜婚後享受二人世界　新娘戴成身鑽飾閃爆全場

前TVB藝人郭子豪和2018年港姐亞軍鄧卓殷今日（19/04）結婚，兩人在中環五星級酒店設宴擺酒。一對新人在接受傳媒訪問時分享婚禮的感動位，鄧卓殷談到與爸爸的感情時，更眼泛淚光，場面十分感人。

郭子豪和鄧卓殷今日（19/04）結婚。（陳順禎 攝）

郭子豪、鄧卓殷透露鑽石戒指約一卡幾。（陳順禎 攝）

郭子豪鄧卓殷結婚！好sweet！（陳順禎 攝）

郭子豪鄧卓殷結婚！好sweet！（陳順禎 攝）

郭子豪和鄧卓殷接受訪問時，郭子豪自爆昨晚緊張到睡不着，只睡了一個多小時，透露因為結婚當日要準備三個「愛的宣言」，而新任郭太鄧卓殷也表示，當晚也不遑多讓，只睡了兩個小時左右：「因為間房好靜，所以成晚聽到自己心跳卜卜卜咁樣。我一路諗點樣可以令自己瞓着，一路數自己心跳。」

郭子豪和鄧卓殷接受訪問時，均表示昨晚緊張得睡不着。（陳順禎 攝）

問到爸爸有沒有不捨得時，鄧卓殷表示：「佢拖住我入去之前，喺出面走廊，佢翹住我嘅時候⋯⋯我話：『好似咁樣今日就30歲。』佢話：『咁樣就送你出嫁。』」說到這裏，鄧卓殷就眼泛淚光，一旁的郭子豪更安慰說：「唔好呀，唔好呀。」着她要忍住淚水。

鄧卓殷講到眼濕濕。（陳順禎 攝）

鄧卓殷身上的鑽飾好閃。（陳順禎 攝）

鄧卓殷身上的鑽飾好閃。（陳順禎 攝）

談到迎新娘的環節，郭子豪說有一個「估唇印」的環節，但他猜了兩次也猜不中。鄧卓殷聞言更笑了起來。記者問：「有冇懲罰？」郭子豪無奈地說：「（利市）再封大封啲。」鄧卓殷也表示還有一個蒙眼解胸圍扣環節，郭子豪補充：「每個都唔同，有啲喺前面有啲喺後面。（熟手嗎？）我⋯⋯熟班兄弟，我大概知個位喺邊度。」鄧卓殷聽着在一旁偷笑。

恭喜恭喜！（陳順禎 攝）

郭子豪和鄧卓殷結婚。（陳順禎 攝）

訪問中，兩人表示暫未有造人打算，「郭太」鄧卓殷希望先享受二人世界。談到工作，他們均表示會先專注在網上平台，不過就相當歡迎任何類型的合作，也不抗拒其他電視台工作。

郭子豪和鄧卓殷結婚。（陳順禎 攝）

郭子豪和鄧卓殷結婚。（陳順禎 攝）