張栢芝傳聞舊愛疑被爆戀情數十張親密照流出　曾傳偷食一腳踏兩船

現年38歲的C AllStar主音梁釗峰今年初宣布離開效力13年的寰亞唱片公司，轉做獨立歌手。梁釗峰一向注專音樂，甚少提及感情，但日前一名化妝師突然在IG一口氣上載36張與梁釗鋒的親密合照及一段視頻影片，當中包括半裸親吻，疑似單方面公開4年半的戀情。

梁釗鋒月初宣布離巢效力13年的寰亞唱片公司。（IG@callstarcf）

C AllStar決定重組，近年各成員作單飛發展。（資料圖片）

該名化妝師在IG發文表示：「正正因為我們經歷了太多太多，所以更加珍惜對方，感謝你一直的疼錫，4年半快樂，Love u!」並標示梁釗峰的IG帳號，但梁釗峰則未有轉發及作出回應，之後標示也消失。相片所見，二人關係相當親密，梁釗峰與長髮靚女化妝師經常結伴出遊，還有在屋內合照，其中見到梁釗峰半裸上身與女伴嘴對嘴，又有女伴僅露香肩擁抱合照，非常香艷。而影片則見到釗峰行近女伴，之後主動親吻對方。

女化妝師疑單方面公開與釗峰戀情。（IG圖片）

分享多張甜密合照，當中有釗峰半裸上身。（IG圖片）

影片亦都係Kiss。（IG圖片）

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梁釗峰入行多年負面新聞不多，最為人熟知的是與張栢芝傳緋聞，2013年梁釗峰被影到出入張栢芝香閨，當年張栢芝已跟謝霆鋒離婚，被傳媒形容栢芝半夜「偷運」小男友釗峰返香閨過夜。不過，梁釗峰否認姊弟戀，澄清兩人僅工作上碰面，私底下並不常見面。年前張栢芝誕下第三胎Marcus，更有狂想傳言指釗峰是BB的爸爸，但其實栢芝至今仍未有向外透露BB的生父的身分。

釗峰曾與張栢芝傳姊弟戀。（微博@張栢芝）

釗峰曾與張栢芝傳姊弟戀。（小紅書@張栢芝）

另外，梁釗峰在2020年曾公開一張與女友背對背浪漫看日落的相片，據知釗峰當時的女友是集團餐廳的太子女，拍拖已經4年；但隨後卻被指與長髮女子撐枱腳，疑似一腳踏兩船，戀情曝光僅一個月即分手。而釗峰就曾表示自己是用情專一的人，堅稱：「我一定不會偷食！」

梁釗峰在2020年曾公開一張與女友背對背浪漫看日落的相片，但公開戀情一個月即分手。（IG@callstarcf）

梁釗鋒月初宣布離巢效力13年的寰亞唱片公司。（IG@callstarcf）