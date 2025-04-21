何伯何太銀行偷拍與職員對話　以100萬報酬誘律師助打官司恐違法

去年76歲的何伯與比他年輕30幾年的新婚妻，現身《東張西望》，控訴細女在與何伯的聯名戶口中提走450萬，使他無錢養老，自此何伯兩夫婦在香港無人不曉，更衍生出公屋富戶等問題，事件至今已近一年，不過何伯何太對於要取回450萬仍未心死，日前公開一段已下架的偷拍舊影片，片中二人攜同何伯細女的照片，大鬧銀行轟職員失職。



何伯何太因上《東張西望》受訪後聲名大噪，事件近一年仍有餘熱，何伯亦仍未取回450萬。（直播截圖）

8分鐘的片中，何伯想與銀行職員入房洽談戶口的事，惟何太要求同行，惟銀行職員指這戶口的戶主只有何伯及細女，涉及到女兒私隱，不便有第三者現場。何太偷拍與銀行職員對質的過程，她說：「我梗係陪住我先生喺側邊，我係佢老婆。」又鬧職員：「你上次耍我老公，搞到我哋一頭煙！我都仲未追究你！」銀行男職員說：「何生，個戶口經理係我，但係筆錢點處理就係戶主安排，你同阿女都係戶主。」何伯不滿表示：「要追查邊個幫佢！」他質問：「點解銀行唔俾個電話我，就俾佢吞咗我啲錢就走？我而家要告佢盜竊！」更稱冇錢用等同精神虐待。

何太偷拍與銀行職員對質的過程，銀行方指她非戶口持有人，不方便參與他們與何生的對話，惟她不從，擾攘8分鐘才肯走開。（YouTube@何太日記）

何伯何太帶同何伯細女的照片（紅圈），大鬧銀行。（YouTube@何太日記）

銀行職員堅持所做的交易都有白紙黑字，有根有據，內部亦核對過沒有任何錯漏，不過何伯則回應指與記者開過七小時會，叫對方去總行跟進，又宣傳：「記者話筆錢一定搞返俾我，告到法庭都要告。」之後何太更教銀行工作，訓話他們：「你做錯晒喇！你唔好蝦一個老人家啦，陰公，積吓德啦，玩我哋，我哋搵咗你幾次喇鄧經理！」更問職員：「你應承單簽，嫁禍我先生，你係咪收咗何X欣（何伯細女）好處？」等等。

何伯表示要告女兒污盜竊，要求徹查是哪位銀行職員讓女兒提走款項，而何太更質問：「你應承單簽，嫁禍我先生，你係咪收咗何X欣（何伯細女）好處？」（YouTube@何太日記）

何太之所以重申公開這條片，是因為她正尋找肯幫手的律師，她在片中標題說：「各位好，請幫手睇吓呢條片，證據确凿（鑿）呢場官司有冇得打，何生現在呼吁（籲）有冇律師願意伸出援手幫助我哋打呢場官司，贏咗呢場官司願意俾100萬港幣報酬。」不過其後她又將標題中100萬報酬的字句刪去，改成「感激不盡。」而同日，何太曾私訊當日她以「唔好意思，我好忙」而拒絕合作的林作，她能屈能伸，以100萬報酬、「將來好有名氣」等利誘邀對方幫忙，更就去年拒合作一事道歉，林作公開此對話，並回應：「何太，唔好意思，我好忙。」寸返對方。

何太突然公開這段已下架的偷拍片，稱這是證據，更徵律師幫自己打官司，揚言：「贏咗呢場官司願意俾100萬港幣報酬。」（YouTube@何太日記）

林作去年邀何太合作，遭對方拒絕，但如今何太竟然「食回頭草」，叫林作幫自己，以「贏咗將來你好有名氣」及100萬報酬作誘餌。（IG@joelamchok）

按香港法例，若以「瓜分賠償」作打官司報酬的話，恐有干犯「包攬訴訟」罪之嫌，最高可被判七年有期徒刑。而林作其後就表示：「好彩香港唔俾有包攬訴訟 (champerty) - 不過有理由懷疑佢連個概念都唔明😆 」