創作歌手偷食18歲女斷正KOL女友崩潰　致歉：無限期退出幕前工作

近日娛樂圈又爆出捉姦事件！現年27歲，跟MC張天賦一起作曲的《老派約會之必要》的新世代獨立唱作人陳澤鴻（Goo Chan），被爆背住拍拖7年的KOL女友偷食，捉姦片段及錄音廣為流傳。Goo Chan在4月21日凌晨上載黑圖發聲明致歉。



有份創作《老派約會之必要》，同MC張天賦、保錡、馮允謙、洪嘉豪等合作過嘅獨立唱作人Goo Chan，爆出背女友偷食。（IG：@_goochan_）

陳澤鴻GooChan曾為多位歌手作曲編曲。（IG圖片）

有份創作《老派約會之必要》，同MC張天賦、保錡、馮允謙、洪嘉豪等合作過嘅獨立唱作人Goo Chan，爆出背女友偷食。（IG：@_goochan_）

有份創作《老派約會之必要》，同MC張天賦、保錡、馮允謙、洪嘉豪等合作過嘅獨立唱作人Goo Chan，爆出背女友偷食。（IG：@_goochan_）

有份創作《老派約會之必要》，同MC張天賦、保錡、馮允謙、洪嘉豪等合作過嘅獨立唱作人Goo Chan，爆出背女友偷食。（THREADS）

入行近4年，曾為MC張天賦、保錡、馮允謙、洪嘉豪等合作過的Goo Chan，與KOL女友芷希拍拖7年，芷希曾在23年初發文，指二人在喺尖沙咀碼頭BUSKING中認識後拍拖，到今年2月220日芷希發文透露已分手並祝福對方。未料到4月20日有網民在Threads，上載捉姦錄音及短片，芷希由朋友陪同到Goo Chan屋企，揭發Goo Chan正同18歲妹豬在主人房，男方竟然維護妹豬：「我唔想你地嚇親佢呀。」事件曝光後網民一面倒鬧爆Goo Chan離譜。

獨立唱作人Goo Chan背拍拖7年的KOL女友芷希偷食。（IG：@samantha.kwok )

獨立唱作人Goo Chan背拍拖7年的KOL女友芷希偷食。（IG：@samantha.kwok )

獨立唱作人Goo Chan背拍拖7年的KOL女友芷希偷食。（IG：@samantha.kwok )

獨立唱作人Goo Chan背拍拖7年的KOL女友芷希偷食。（IG：@samantha.kwok )

疑似陳澤鴻偷食，被「捉到正」。（threads截圖）

疑似陳澤鴻偷食，被「捉到正」。（threads截圖）

疑似第三者。（threads截圖）

被網民斥為渣男的Goo Chan，4月21日凌晨發表聲明向前女友鄭重道歉：「現在就網絡流傳有關本人的片段作正式回應，向芷希再次鄭重道歉，我辜負了你對我七年真誠的感情和陪伴。由我一無所有的時候開始，無論生活如何艱苦，都一直在身邊扶持著我。而我竟然不懂珍惜，親手斷送了你的幸福，對你造成了無法修補的傷害，對不起。本人將會承擔起責任，即日起無限期退出幕前工作。往後不會再對此事作任何回應，亦承諾絕不會作出傷害別人的行為。」有網友睇完Goo Chan嘅聲明，就笑指：「你不嬲都做開幕後，點退出幕前呀？」