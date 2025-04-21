倪匡生前最後公開露面照曝光　自揭罹患皮膚癌心酸道別：來生再見

倪匡被喻為是「香港四大才子」之一，2022年7月離世，終年87歲。倪匡受皮膚問題困擾多年，他於2019年出席書展講座時透露自己罹患皮膚癌，味覺退化讓他難以享受美食，且深受咳嗽困擾，更形容自己是「死了9成」，而他當時表示自己年事已高，決定不作治療，將和病痛「同歸於盡」，而這次亦是他最後一次公開露面。

倪匡2022年7月離世，終年87歲。（視覺中國）

倪匡跟太太認識40天立馬同居，交往4個月就「閃婚」。（WEIBO@蔡瀾）

《今夜不設防》由三位才子主持。（亞洲電視官網圖片）

《今夜不設防》由三位才子主持，曾訪問張國榮。（電視截圖）

倪匡2022年7月離世，終年87歲。（電視截圖）

「香港四大才子」其中三位，（左起）蔡瀾、倪匡和黃霑。（電視截圖）

倪匡離世兩年多，書迷仍然十分掛念這位一代才子，近日網上流傳多張倪匡最後公開露面的照片，而本地企業家、流行文化界別資深工作者施仁毅，同時亦是倪匡契女的丈夫，昨日（20日）在threads分享一張倪匡當日在書展講座後與現場人士的大合照，見他穿上紅、藍色格仔恤衫，再配上背心外套，撐著拐杖站在台中央位置，一臉慈詳面掛笑容，看來精神不錯。

施仁毅分享倪匡最後一次出席書展講座與現場人士拍攝的大合照。（threads@szeyanngai）

倪匡於2019年出席書展講座時曾透露自己罹患皮膚癌。（YouTube@香港貿發局）

倪匡於2019年出席書展講座時曾透露自己罹患皮膚癌。（YouTube@香港貿發局）

施仁毅透露倪匡走向後台時說了一段令人心酸的對話，留言說：「倪匡先生出席最後活動，由我及倪生契女（我太太）陪他去會展！影完這張之後，倪匡先生走向後台，台下讀者叫：『倪生身體健康、明年再見！』倪先生聽到之後；回頭向大家說：『各位，來生再見了！』我聽到眼淚差點流出來！（倪先生知道自己皮膚癌末期，時日無多）有沒有朋友在現場？也聽到先生道別？」有網民表示看完這段文字已眼濕濕，施仁毅回覆：「我寫時也眼濕濕！」

倪匡生前跟施仁毅飲茶。（threads@szeyanngai）

另外，當時在場的網民亦有留言說：「我在呀，有幸同倪老影相同攞簽名，記得仲有同佢握手，同佢講『多謝你呀！』😭希望佢而家喺外星生活得好好的，想食乜、做乜、講乜都得！」另外亦有網民說：「香港書展，那天我也在現場。。聽到，觸動感動」

施仁毅透露當時倪匡說了一段令人心酸的對話。（threads@szeyanngai）