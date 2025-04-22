奪命提示｜區明妙爆在IG被問價令人震驚：有收過好多呢啲DM

TVB劇集《奪命提示》已經進入結局篇，昨日（21日）一班演員於油塘一商場出席宣傳活動，劇中三對情侶分別穿著婚紗到現場大玩默契遊戲，陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋，以最短取勝。而丁子朗一對，先要做仰卧起坐10次，再和郭柏妍吃百力滋，三對情侶中，以陳山聰和劉佩玥吃到最短勝出。

劇中三對情侶分別穿著婚紗到現場大玩默契遊戲。(梁碧玲 攝)

劇中三對情侶分別穿著婚紗到現場大玩默契遊戲。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

丁子朗一對，先要做仰卧起坐10次，再和郭柏妍吃百力滋。(梁碧玲 攝)

丁子朗一對，先要做仰卧起坐10次，再和郭柏妍吃百力滋。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

區明妙作為劇一員都有出席活動，活動後她接受《香港01》訪問被問到之後還會否拍TVB劇，她表示之前有客串《武林》及《正義女神》這些劇集。說到之後的工作，區明妙就表示會有些短片會推出，還希望在暑假時再推出一本寫真集，但現在還在與攝影師商量：「如果真係出就應該7月8月左右，（驚唔驚趕唔一切？）都Plan緊嘅，如果Plan得切就會，如果Plan唔切就留返下一年咁樣。」

區明妙活動後接受《香港01》訪問。(梁碧玲 攝)

區明妙希望在暑假時再推出一本寫真集。(梁碧玲 攝)

區明妙被問到會否被「問價」時，她笑指也有收到：「有人會問下，但好少直接問價錢，咪話約出街嗰啲，有收過好多呢啲DM。（你會點處理佢哋？）佢喺個request入面我就冇㩒入去，但會loop到。（即係你會選擇唔睇？）係啊，因為我ig覆工作上嘅嘢比較多。（多唔多人咁樣DM你？）我覺得我唔算好多，多數都係supportive比較多。」

區明妙有畀人DM問價。(梁碧玲 攝)