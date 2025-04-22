離巢富貴港姐亞軍轉做電商賣平價首飾遇西客　一原因嬲爆網上公審

2014年港姐亞軍王卓淇 (Erin) 自2021年與TVB完約後，便回到廣州發展，並轉型做網紅，不時開直播及唱歌，又大爆TVB秘聞，吸引不少人關注。王卓淇去年投資10萬創立自家品牌，專賣手工穿戴甲，但就頻頻受挫，不但與夾份投資的好友因意見分歧差點反面，甚至大呻做售後服務艱難。不過王卓淇未有放棄，本月初就宣布再大展拳腳，賣平價純銀首飾。

王卓淇被指唔同咗樣。(小紅書)

王卓淇已轉型做網紅。(小紅書)

王卓淇經常分享近況。(小紅書)

賣了首飾不足一個月，昨日王卓淇就於社交網發佈了一段影片，嬲爆公審客人。她留言寫道：「想氣死來做電商吧 #精神狀態良好，特別是豆店，人才輩出啊哈哈，希望我們都能做個不麻煩別人的好買家，讓世界充滿愛」。王卓淇在影片中表示：「來，想氣死來做電商，來做電商抖店，真的謝謝你哦，說好的7天無理由，用了14、15天才退，你給我秒通過！嗯你都得給，ok你退吧，完整退回來就好了，她說她沒用過，結果說包裝都丟了，用到包裝都丢了，你不喜歡，你用到包裝都丢埋？你就不要丢嘛，你就寄回來嘛，ok那寄回來，一打開那個鏈都有點髒，無法二次銷售了已經。ok找人，找不到人，已讀不回，上小法庭吧我也覺得好麻煩。」她在片中看來真的十分生氣，情緒亦相當之激動。

王卓淇嬲到公審客人。(小紅書)

王卓淇嬲到公審客人。(小紅書)

王卓淇嬲到公審客人。(小紅書)

王卓淇嬲到公審客人。(小紅書)