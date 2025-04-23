TVB最佳男配自爆外父勸兼職揸的士養家　3年冇工開靠父母塞錢接濟

現年42歲的林子善入行26年，受周星馳欣賞入行拍《喜劇之王》，拍過《三五成群》、《化骨龍與千年蟲》、《古惑仔激情篇之洪興大飛哥》多套電影。去年初林子善憑《隱形戰隊》奪「最佳男配角」，努力多年終於有回報，近年成為文家班一份子，即是無綫（TVB）監製文偉鴻常用的班底。林子善日前與外父慶生，竟自爆連外父都擔心其生計，勸他揸的士養家。

林子善16歲入行，在周星馳電影《喜劇之王》擔任「洪爺」一角。（電影圖片）

林子善曾奪最佳男配角。（陳順禎 攝）

林子善曾奪最佳男配角。（陳順禎 攝）

林子善今個月13號生日，林子善與老婆仔女及外父外母一家食生日飯，今年更是由外父豪氣埋單。林子善除了多謝外父請食生日飯外，更多謝外父外母多年信任及支持，直言對方由第一天已對他很好，外母更是其「鐵粉」。

林子善指兩人常擔心他的工作量不足，擔心到勸他兼職揸的士賺外快，被林子善一口回絕，他說：「有一次擔心到叫我兼職揸的士 我真係笑咗我話的士牌好難考 好似個阿媽擔心個仔一樣搞笑」。林子善感謝外父外母當他親生仔般疼愛，「兩位都好錫我當我親生仔一樣 完全感受到兩位愛錫關心擔心 呢啲就係家人會有嘅愛同感情」。家庭合照中樂也融融，外父攬住林子善一對仔女，非常溫馨。

林子善近年成為文家班一份子。

林子善與鐵馬家族成員好熟。（IG：@natalietong53）

5月3日生日嘅唐詩詠同4月3日生日嘅林子善連續三年一齊慶祝生日。（IG：@natalietong53）

林子善曾提到，結束了第一份5年合約後，林子善曾有三年沒戲拍，在家中打電玩，完全沒有收入。林子善曾表示會會故意將銀包放在家中的桌上，讓父母看到他一貧如洗，然後塞錢進去，他曾直言：「好冇面。」

林子善自爆外父曾擔心到勸他揸的的士賺外快。（IG圖片）