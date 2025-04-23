梁茵逆市投資六位數字開餐廳冒很大風險：民生嘅舖頭都仲做得落去

藝人梁茵昨日（22日）出席韓國熱爆音樂劇《2025WILDWILIDTHEHONGKONGTOUR》的記者會，更在台上與四位爆肌猛男（姜天一、正韓泉、李熙中、朴道鏡）進行親密接觸，梁茵更在台上與猛男抱抱，她笑到只剩下眼睛。梁茵接受《香港01》訪問時表示沒想過可以這麼近距離聽到他們的心跳：「真係聽到佢哋嘅心跳，我又聽到自己嘅呼吸，真係完全係熱血沸騰。」

韓國熱爆音樂劇《2025WILDWILIDTHEHONGKONGTOUR》昨日舉行記者會。（梁碧玲 攝）

四位爆肌猛男（姜天一、正韓泉、李熙中、朴道鏡）在台上與女嘉賓進行親密接觸。（梁碧玲 攝）

梁茵指自己是第一次看這個猛男show，但經過小小的熱身後，她已經聲音都沙啞了：「冇諗過係咁近距離，可以同佢哋接觸，所以我覺得係一個好難忘嘅經驗。」而他們脫去上衣後衝下台大跳辣身舞，梁茵表示當時差不多面貼面，而她當刻的感覺是：「我未試過呼吸係得咁緊張！跟住呢直頭係窒息，跟住我喺度話我要人工呼吸，真係搞唔掂呀！」雖然在台上與他們抱抱時她有一刻感到尷尬，但就沒台下一刻緊張：「因為台下佢無端端捉住咗我嘅手去撫摸佢，嗰刻我未有呢啲咁樣嘅經歷。」更笑指不會洗手。

梁茵指自己是第一次看這個猛男show。（梁碧玲 攝）

梁茵更在台上與猛男抱抱。（梁碧玲 攝）

梁茵早前去餐廳做侍應，被問到近況如何時，她即表示：「依家係籌備緊想開呢一個海南雞飯店，因為一直都好想自己係創業到呢開店。咁所以我係由樓面做到廚房，咁又唔可以話一腳踢嘅，因為有好多同事喺度幫手，咁而家好熟個流程，所以就諗住喺今年呢就大展拳腳。」至於近年都有不少餐廳結業，她就覺得這個時間是個好的timing：「有危至有機嘛。」

梁茵表示正籌備開海南雞飯店。（梁碧玲 攝）

梁茵覺得這個時間是個好的timing。（梁碧玲 攝）

至於籌備的進度去到那裡時，她表示最近已經不斷看鋪位：「無論港島區或者九龍區都去睇吓啲鋪位，其實我係鐘意啲集中啲人流嘅地方，同埋最好啲頂手鋪呢裝修係齊備啲嘅，咁我就唔需要即係拎多筆錢出嚟裝修。（咁預計投資要幾多？）預計投資都要過百萬嘅。」梁茵指其實還有幾個股東一起合資的，每個人預計也要投資六位數字。

梁茵表示最近已經不斷看鋪位。（梁碧玲 攝）

梁茵逆市投資六位數字開餐廳，她表示的確要冒很大的風險：「因為依家租一間舖都可能要兩三年嘅時間，你要有咁嘅儲備啦，同時間我哋都要考慮一個因素就係民生嘅舖頭都仲做得落去。」她打算做一些比較貼地的餐廳，以親民的價錢取勝。