25歲人氣女星疑做第三者被爆與已婚男星不倫照　3線索火速登熱搜

要數近期日本人氣最高的女星，現年25歲的永野芽郁絕對是新生代的代表之一，她那楚楚可憐、永遠帶著若有似無的淚光閃爍的眼神，讓人看了都想多憐愛她一點。童星出身的她對於許多日本觀來說應該都不算陌生，從小時候的可愛蛻變成氣質美少女，更被外界封為「小綾瀨遙」。然日昨日就有報道爆出一名超人氣日劇女主角與大咖男星的不倫照，永野芽郁即成了嫌疑人。

永野芽郁（IG@mei_nagano0924official）

永野芽郁（IG@mei_nagano0924official）

永野芽郁（IG@mei_nagano0924official）

日本《週刊文春》昨晚間投下震撼彈，預告將於今日公開「現正熱播日劇女主角」與「一線已婚男星」的婚外情不倫照片。由於官方僅釋出人物剪影，加上特別強調「女星主演劇集正在播出中」等關鍵線索，引發全網瘋狂解謎。

該刊釋出的預告影片明確提出三大指向性訊息：涉事女演員為當前黃金檔連續劇女主角且具備超高人氣，男方則為已婚的頂級男星。日媒慣例會將單獨扛收視的主演稱為「主演」，而非「女主角」，此用詞差異讓網民推測該女星應非第一主角，進而鎖定近期所有有新作播出的女藝人。目前正值春季日劇與NHK晨間劇熱播期，被有嫌疑的女星涵蓋多檔熱門劇集，包括《紅豆麵包》今田美櫻、《對岸的家事》多部未華子、《從奪走你的那天起》北川景子、《新聞主播》永野芽郁、《天久鷹央的推理病歷表》橋本環奈，以及《人事的人見》前田敦子等九位當紅演員。

其中25歲的永野芽郁因主演《新聞主播》雖非單獨領銜（與高畑充希雙主演），但她目前擁有極高人氣，即成為輿論焦點，名字更衝上日本X熱搜榜首。更勁爆的是，網路瘋傳緋聞男主角疑為40歲已婚的《大叔的愛》男星田中圭，儘管雙方尚未回應，相關討論已成了網絡熱話。

永野芽郁 (IG圖片)

永野芽郁 (IG圖片)