影帝獨女倫敦超級學府跳級讀數學　將繼承全球30多個物業仍極自律

影帝任達華與琦琦的21歲獨女任晴佳（Ella）因身材高䠷又美貌出眾，更獲封「最索星二代」！現時就讀倫敦政治經濟學院的她日前就分享一天的大學生活，身為超強學霸的她除了跳級上課程外，即使已經深夜11點半她仍會到圖書館學習，直到凌晨接近2點，非常自律又努力！

早上9點準時上堂！（截圖）

影片中透露正在就大二的她目前跳級上大三的課程，她稱：「有些難度，但我特別享受」！（截圖）

非常認真！（截圖）

深夜仍會到圖書館繼續學習！（截圖）

接近凌晨2點先返去休息！（截圖）

任晴佳自小已獲父母悉心栽培，曾讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校，直至14歲到英國留學，現時就讀倫敦政治經濟學院。任達華曾表示將來會讓女兒自由發展，並支持女兒做任何事，但唯一反對讓女兒入娛樂圈，原因他為拍戲捱更抵夜，所以不捨得女兒跟他一樣捱，擔心捱壞女兒。而任晴佳目前就讀的倫敦政治經濟學院被譽為「世界一級的高等教育與科學研究機構」，於全球政、商、法、學界極負盛名。 倫敦政治經濟學院與牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院並稱為G5超級精英大學，也是英國的金三角名校。

任晴佳與琦琦曾母女檔接Job。（IG@voguehongkong）

完美星二代！（IG@ellayamm）

好勤力！（IG@ellayamm）

好叻女！（IG@ellayamm）

返學LOOK！（IG@ellayamm）

而有「娛圈樓王」之稱的任達華，曾大爆早在女兒2歲時已擁有上海和維也納的物業，而他更曾揚言將名下30多個海外及香港物業留給愛女！任晴佳雖然一出生就贏在起跑線上，但她仍如此努力，非常優秀！

任達華與琦琦為愛女任晴佳ella舉行18歲生日派對。

任達華與琦琦為愛女任晴佳ella已飛到泰國及馬爾代夫，展開Ella的慶生之旅。