影帝獨女倫敦超級學府跳級讀數學 將繼承全球30多個物業仍極自律
撰文：黃欣華
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影帝任達華與琦琦的21歲獨女任晴佳（Ella）因身材高䠷又美貌出眾，更獲封「最索星二代」！現時就讀倫敦政治經濟學院的她日前就分享一天的大學生活，身為超強學霸的她除了跳級上課程外，即使已經深夜11點半她仍會到圖書館學習，直到凌晨接近2點，非常自律又努力！
任晴佳自小已獲父母悉心栽培，曾讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校，直至14歲到英國留學，現時就讀倫敦政治經濟學院。任達華曾表示將來會讓女兒自由發展，並支持女兒做任何事，但唯一反對讓女兒入娛樂圈，原因他為拍戲捱更抵夜，所以不捨得女兒跟他一樣捱，擔心捱壞女兒。而任晴佳目前就讀的倫敦政治經濟學院被譽為「世界一級的高等教育與科學研究機構」，於全球政、商、法、學界極負盛名。 倫敦政治經濟學院與牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院並稱為G5超級精英大學，也是英國的金三角名校。
而有「娛圈樓王」之稱的任達華，曾大爆早在女兒2歲時已擁有上海和維也納的物業，而他更曾揚言將名下30多個海外及香港物業留給愛女！任晴佳雖然一出生就贏在起跑線上，但她仍如此努力，非常優秀！