昔日少女殺手復出激罕見老態　66歲天台辛苦拍攝生意賣盤後狂吸金

現年66歲的苗僑偉（三哥）當年與劉德華、梁朝偉、黃日華及湯鎮業並封「無綫五虎」，風靡萬千少女。三哥年過60後竟愈來愈型，成為圈中「中佬天花板」。近年三哥雖然減產，與三嫂戚美珍到加拿大與仔女享受家庭生活，但三哥依然Keep得有型有款。日前三哥復出拍攝，竟罕有難掩歲月痕跡，辛苦拍攝出現疲態？

後生時的三哥。

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍因1982年合作劇集《飛越十八層》相識繼而相戀 (《絕代雙驕》劇照)

近日有網民稱於佛山見到三哥拍廣告。三哥與工作人員在天台上拍攝，近鏡看似乎是素顏。近日天氣轉熱，三哥在戶外穿上長袖白色衫及牛仔褲，不免得熱到木無表情。三哥臉上皺紋難掩歲月痕跡，但以快邁入70歲的男人來說算是保持得非常好，而且身型挺拔，高大有型，鶴立雞群，絕對仍有少女殺手的影子。

90年代苗僑偉曾一度淡出幕前經營眼鏡生意，高峰時期曾在香港開設50間分店，一度成為全港最大的眼鏡連鎖店之一，據指當時品牌年賺逾2億港元，後來生意更拓展至加拿大及內地多個城市，當時有指苗僑偉本想將公司上市，卻不幸遇上金融危機、沙士及美國911事件，生意受打擊。據指之後苗僑偉以高價賣盤離場，不過仍有保留海外的眼鏡生意。他曾表示賣盤後頹廢了一段時間，打高爾夫球打到肥肥腫腫。後來監製梁家樹邀請他拍《學警雄心》，2004年正式復出，很多有份參演的戲都叫好叫座，吸金不斷，多年來人氣不減！

三哥復出拍攝，難掩歲月痕跡。（小紅書）

又熱又攰，難怪木目表情。（小紅書）

不過一樣有型有款。（小紅書）

又型又靚仔。（小紅書）

苗僑偉（三哥）近年減產，不時與三嫂戚美珍到加拿大探望一對仔女，並長留當地享受人生。（IG@murphymiu）