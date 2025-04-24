60歲金像男配現身撐袁詠儀新戲　身形消瘦青筋暴現令人擔憂

由袁詠儀（靚靚）及有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）主演的馬來西亞電影《OMG!阿媽有喜》將於5月15日上畫，日前兩人一起出席電影有現場宣傳，靚靚請來一班好友出席欣賞，當中張達明亦有親身捧場，他在社交平台曬出合照，並寫道：「靚偶像主演新電影，我當然跑去捧場同爭取影靚合照啦🤩🤩😄😄😍😍🎬👏👏👍👍🎉🎉！袁詠儀主演《OMG阿媽有喜》，😄😫😭！上次我編劇嘅《家和萬事驚》電影裏面，佢演嘅覇氣媽咪，出力保衛家庭💪👍✌️。今次《OMG阿媽有喜》係中年晚期突然大肚帶來一家困難處理嘅媽咪😱💪🥰。好演技嘅媽咪同一家人，加馬來西亞地方色彩，全程搞笑帶淚影，好睇👏👏👍👍😁！上映大家去捧場啦！🎊🎊」

由袁詠儀（靚靚）及有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）主演的馬來西亞電影《OMG!阿媽有喜》將於5月15日上畫。（微博@張達明）

馬來西亞電影《OMG!阿媽有喜》，主角袁詠儀連同專誠從馬來西亞來港，有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）一同出席優先場宣傳。（陳順禎攝）

在戲中飾演阿女的黃潔琪（Miko），袁詠儀都大讚勤力，聰明，「係緊張啲，放鬆少少會好啲。」（陳順禎攝）

袁詠儀請來一班好友出席欣賞，包括張達明、蔡一智及朱晨麗。（陳順禎攝）

張達明現身撐場。（微博@張達明）

青筋暴現。（微博@張達明）

張達明笑言自己已經胖了不少，「最瘦時得98磅。」（資料圖片）

相中所見，戴着帽的張達明同靚靚開心合照，他更舉起手指公，但網民就留意到張達明十分消瘦，青筋暴現，比起身旁的靚靚起碼瘦了一圈。張達明於2011年不幸患上鼻咽癌，幸好最後抗癌成功，近年已逐步復出，接洽不同工作，前年他出席電影《100秒》發布會時，直言口齒不清，講對白有困難，而他接演舞台劇《豐子愷》時，亦坦言體力和記台詞是有點吃力，但就表示一定會堅持下去。上個月底張達明獲邀出席「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）的婚禮，他更特別錄製了一段影片祝福一對新人，但片中的他面容極度瘦削，皺紋明顯，而且口齒不清，說話亦感覺十分吃力，不少網民都留言表示擔憂：「心疼他了，希望他身體健康」、亦有人留言問道：「張達明怎麼那麼口齒不清」，而蔡頌思亦有回覆：「之前生病了，他已經很努力了。」

張達明病癒復出後參演《麥路人》。（影片截圖）

首度奪得金像獎最佳男配角。（劇照）

張達明前年出席電影《100秒》發布會時，直言口齒不清，講對白有困難。（資料圖片）

張達明去年出席有份參演的電影《焚城》首映禮。（資料圖片）

網民鏡頭下的張達明更瘦削。（影片截圖）

有份參演《水餃皇后》。（微博@張達明）

出席導演劉偉強的生日會。（微博@張達明）

出席導演劉偉強的生日會。（微博@張達明）

張達明獲邀出席「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）的婚禮。（IG@jocelynchoizs）

張達明特別錄製了一段影片祝福一對新人。（影片截圖）

面容瘦削。（影片截圖）