落選港姐復活節前夕誕第三胎　婚後變闊太住獨立屋生活富貴

2011年落選港姐蔡慧欣因身材出眾而備受關注，更因在TVB節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「騰騰雞」而走紅。2014年蔡慧欣淡出娛樂圈，2017年與圈外男友Keeman奉女成婚，兩人育有一對子女Meghan及Myles，去年11月她在IG宣布懷第三胎，並於復活節前夕順利誕下一子：「The most special Easter weekend with our baby Mason who decided to arrive on Good Friday, just in time to celebrate Easter with us ❤️」

蔡慧欣。（IG@gemmachoi90）

朱晨麗與同屆港姐蔡慧欣（Gemma）及胡中慧（Sandy）聚會。（微博@朱晨麗rebecca）

不時相約聚會。（IG@gemmachoi90）

幸福！（IG@gemmachoi90）

蔡慧欣去年11月宣布懷第三胎的喜訊。（IG@gemmachoi90）

37周。（IG@gemmachoi90）

朱晨麗與胡中慧一齊摸蔡慧欣的巨肚。（IG@gemmachoi90）

復活節前夕順利誕下一子。（IG@gemmachoi90）

復活節前夕順利誕下一子。（IG@gemmachoi90）

溫馨。（IG@gemmachoi90）

溫馨。（IG@gemmachoi90）

三姊弟。（IG@gemmachoi90）

溫馨。（IG@gemmachoi90）

幫手餵奶。（IG@gemmachoi90）

探媽媽。（IG@gemmachoi90）

好Cute！（IG@gemmachoi90）

好Cute！（IG@gemmachoi90）

相中所見，產後的蔡慧欣面色紅潤，氣色不錯，老公同一對子女都有去醫院探望她，囡囡Meghan更一臉幸福地抱住細佬Mason，又幫手餵奶，三姊弟同框的畫面十分溫馨！現年34歲的蔡慧欣婚後一直過着幸福少奶奶生活，據知蔡慧欣老公經營日本餐廳，現時在香港有6間分店，而蔡慧欣一家不時去旅行，又有不少Hermès手袋，她亦不時分享親子日常，可見豪宅空間十分大，更設有戶外花園，可以讓小朋友玩水！

身材零跌Watt！（IG@gemmachoi90）

蔡慧欣生完BB仍然keep到好身材。（IG@gemmachoi90）

蔡慧欣因在節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「騰騰雞」而走紅，當中她在節目中穿上低胸護士裙坐在錢嘉樂的跑車內飄移做任務，期間盪來盪去上下失守，成為其幕前代表作。（電視截圖）

Gemma（左二）曾與金剛傳緋聞。（視覺中國）

出席慧妍雅集活動。（IG@gemmachoi90）

蔡慧欣在2017年與圈外男友Keeman奉女成婚，兩人育有一對子女Meghan及Myles。（IG@gemmachoi90）

拎Hermès手袋。（IG@gemmachoi90）

闊太look。（IG@gemmachoi90）

又係Hermès。（IG@gemmachoi90）

豪宅設有戶外花園。（IG@gemmachoi90）

空間好大！（IG@gemmachoi90）

可以玩水！（IG截圖）