落選港姐復活節前夕誕第三胎 婚後變闊太住獨立屋生活富貴
撰文：董欣琪
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2011年落選港姐蔡慧欣因身材出眾而備受關注，更因在TVB節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「騰騰雞」而走紅。2014年蔡慧欣淡出娛樂圈，2017年與圈外男友Keeman奉女成婚，兩人育有一對子女Meghan及Myles，去年11月她在IG宣布懷第三胎，並於復活節前夕順利誕下一子：「The most special Easter weekend with our baby Mason who decided to arrive on Good Friday, just in time to celebrate Easter with us ❤️」
相中所見，產後的蔡慧欣面色紅潤，氣色不錯，老公同一對子女都有去醫院探望她，囡囡Meghan更一臉幸福地抱住細佬Mason，又幫手餵奶，三姊弟同框的畫面十分溫馨！現年34歲的蔡慧欣婚後一直過着幸福少奶奶生活，據知蔡慧欣老公經營日本餐廳，現時在香港有6間分店，而蔡慧欣一家不時去旅行，又有不少Hermès手袋，她亦不時分享親子日常，可見豪宅空間十分大，更設有戶外花園，可以讓小朋友玩水！
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