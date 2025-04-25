友乜唔講得｜米雪大爆周潤發私下勁頑皮　拍劇常整蠱小演員馮志豐

撰文：吳子生
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《友乜唔講得》本周日晚（27日）現身嘉賓是「青春嘅秘密」米雪！1969年已接觸演藝事業的米雪，將在節目中大談入行超過60年的點滴，除自爆曾揸大膽車外，又踢爆周潤發佻皮一面，節目中還出土了不少米雪昔日的花旦靚樣。

今集嘉賓係米雪。

難忘發哥被遺忘海中心趣事

米雪於1969年透過報讀邵氏影視藝員訓練班入行，她透露當年自己主力進修電影：「我同甘國亮、李修賢、林建明、傅聲係同學，嗰年係唯一一屆分開上堂， 一批無綫上堂學電視，我哋學電影就喺邵氏上，而一星期會有一日大家拼埋上堂。」問到曾與不少Legend級男藝人合作，包括羅文、鄭少秋、劉松仁及謝賢等，那一位讓她最難忘或最難抽身，米雪竟忽然大爆《蘇乞兒》拍檔周潤發俏皮一面：「發哥佢好鍾意玩架，當時有個小朋友演初三（馮志豐飾），發哥成日整蠱佢，成日除佢條褲！」想當年想得興起的米雪，還大爆一次拍攝出海戲份時，飄到海中心的發哥被劇組徹底遺忘的有趣往事，萬勿錯過。

小惠在節目中提到親姊梅小青經常稱讚米雪對前輩級藝人很有心，米雪即謙稱自己初出道時，全靠台前幕後一眾前輩提攜及照顧才薄有成就；米雪又指難忘曹達華對她的疼錫：「我細細個十幾歲就出嚟（做嘢），全部靠同事同前輩教，嗰時曹達華見我滿面暗瘡又唔夠瞓，就話『乖女沖個花旗蔘飲』，一係就叫我飲菊花茶，嗰時我就知道我哋乖就會多人錫。同埋有時半夜三、四點收工，佢（曹達華）畀我揸佢架美國Continental，由廣播道揸到番去太子道屋企練車。」翻查資料，當年一部Continental售價約20萬港元，而當年一層太古城單位售價約為60萬港元，曹達華對米雪的疼錫及大方可想而知。

曹達華當年借架咁價值連城嘅車畀米雪練揸車，足見對米雪疼錫之情。

曾推出泰文大碟

年青時紅遍東南亞的米雪，足迹曾踏遍整個東南亞，泰國旅遊局更早於7/80年代已找她幫忙宣傳泰國旅遊，更一度推出過泰文大碟：「我到到2000年都仲係不停去泰國，我會幫佢哋籌款啦，同埋錄咗泰文唱片。」米雪又應梅小惠要求即席唱了數句泰文歌，相當盞鬼。談到全盛時期工作密密麻麻，米雪透露曾試過十天沒有睡覺，當時為了爭取休息時期，只以餅乾填肚：「我叫監製畀我拍完快啲走，佢哋就將啲屋企戲同街景全部谷晒十日裏面拍。我最記得我拎住盒餅，人哋放食飯我就瞓覺，總之一得閒就即刻瞓，嗰時直頭隔籬打緊麻雀都完全唔覺嘈。」

仲應小惠要求清唱泰文歌。

江欣燕自爆高峯期收入曾高達八位數？

談到爆Job往事，主持之一的欣欣透露自己高峯期試過同一時期接了三部電視劇、三部電影、卡通片主題曲、廣告、登台及晚會司儀等工作，笑言當年除不斷祈禱希望一日有48小時以外，更學會爭取時間叉電。祥仔問到如此多Job收入是否很禾味時，欣欣笑言：「八位數字咯…」說畢即嘩聲四起，嚇得欣欣急忙加多「兩個字」澄清。

米雪重演當年食餅乾頂肚餓一刻。
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