70歲資深女星息影移美多年返港聚會　婚後欠債歷喪夫之痛大受打擊

現年70歲的資深藝人黃愷欣當年以歌手身份入行，其後加入TVB拍過不少劇集，包括《鹿鼎記》、《雙面人》、《新紥師兄續集》、《成功路上》等，直至1998年拍完《離島特警》後就息影，並移居美國西雅圖，自此淡出演藝圈。近日黃愷欣難得返港，日前她就與毛舜筠、蔡少芬、張晉及陳法蓉聚會，毛舜筠在IG曬出合照，並笑言：「一班年青人😜🥰」相中所見，黃愷欣的樣貌變化不大，留着一頭清爽黑色短髮的她，爆炸頭造型相當前衛！

資深藝人黃愷欣。（YouTube影片截圖）

當年以歌手身份入行。（網上圖片）

曾參演梁朝偉版《鹿鼎記》。（影片截圖）

曾參演梁朝偉版《鹿鼎記》。（影片截圖）

《新紥師兄續集》。（影片截圖）

《新紥師兄續集》。（影片截圖）

《刑事偵緝檔案II》。（影片截圖）

《刑事偵緝檔案II》。（影片截圖）

95年版《神鵰俠侶》飾演李莫愁的師父。（影片截圖）

開心聚會！（IG@moje115）

黃愷欣與毛舜筠曾在梁朝偉版《鹿鼎記》中合作，兩人都是飾演韋小寶的老婆，私底下亦感情要好，不時聚會。早前黃愷欣與小金子（已故影星喬宏太太）一起由美國返港出席音樂佈道會，兩人多年來都以自身經歷分享信仰。黃愷欣與老公戚劍豪在1976年曾經拍拖一個月便分手，10年後在教會重遇，當時男方已離婚，兩人在1988年正式結婚，不過結婚初期，黃愷欣因生意失敗而欠債，但老公未有抱怨，而是陪她一起捱過低潮。

感情要好！（IG@moje115）

感情要好！（微博@陳法蓉）

不時返港聚會。（IG@hon_mary）

不時返港聚會。（IG@hon_mary）

不時返港聚會。（IG@hon_mary）

不時返港聚會。（IG@hon_mary）

早前黃愷欣與小金子（已故影星喬宏太太）一起由美國返港出席音樂佈道會，並接受TVB娛樂新聞台訪問。（YouTube影片截圖）

戚劍豪與前妻育有一子，但當時只有9歲的兒子不接受繼母，一直以「姨姨」稱呼她，正值反叛期的他與父母關係極差，直至16歲時，兒子終於與爸爸改善關係，更改口稱黃愷欣做「媽媽」。其後兒子結婚組織家庭，2007年黃愷欣同老公一度回流返港接手「藝人之家」的教會牧養工作，經常港、美兩邊飛，直至2016年，戚劍豪因心臟病發突然離世，經歷喪夫之痛的黃愷欣十分傷心，幸好信仰令她慢慢釋懷，期待將來在天堂再遇丈夫。

早年與老公接受訪問。（YouTube影片截圖）

變化不大。（YouTube影片截圖）

唱過不少福音歌曲。（YouTube影片截圖）

李雯希與黃愷欣合照。（IG@simongirl_lee）