郭偉亮任《聲秀》評審着重外型風格　舒緩緊張方法：當我哋冇到

著名音樂人郭偉亮（Eric Kwok)及陳奐仁過去曾擔任不少歌唱比賽的評審，而他們亦在TVB全新節目《聲秀》中擔任評審工作，今（26日）節目就進行海選面試，有15位參賽者出席，甚至吸引有醫生參加，非常有話題性。

《聲秀》今日舉行海選面試。（梁碧玲攝）

在接受《香港01》訪問時，問到有何評分標準時，郭偉亮就表示：「有冇潛質，究竟唱功去到邊，同埋態度。我哋可能睇到觀眾睇唔到嘅嘢，希望會揀到啲幫到呢個樂壇發揚嘅歌手。」而在旁的陳奐仁都相當讚同。

參加比賽難免會出現緊張情緒，問到有甚麼方法可以避免及令自己做得更好時，陳奐仁就直言：「相信自己嘅練習。」 強調相信自己就能夠做到最好。在旁的郭偉亮就揚言：「當我哋冇到，得你一個自己喺沖涼房唱歌，好投入同埋最緊要有自己風格。」

譚耀文﹑劉浩龍是導師之一。（梁碧玲攝）

郭偉亮認為除了歌聲重要之外，外型亦重要。（梁碧玲攝）

參加歌唱比賽唱歌固然重要，但外型上亦不容忽視，這一點郭偉亮亦認同：「我諗好緊要，我哋需要好多唔同類型嘅歌手。」而當問到若有參賽者炫耀自己歌唱技巧會不會扣分時，陳奐仁就二話不說：「如果佢哋有技巧應該proud of，如果佢哋冇技巧就要去努力。」續問到會不會在是次比賽中挑選一些有潛質的素人簽約做歌手，陳奐仁表示：「冇呢個慾望。」 而郭偉亮就表明：「唔去諗，除非個緣份到，好多嘢要啱先至得。」