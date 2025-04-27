「跳高女神」楊文蔚吐苦水訴被誤解不務正業　真實情況令人心酸

香港「跳高女神」楊文蔚（Cecilia）日前在社交平台宣布婚訊，與拍拖12年的醫生男友Daryl在日本的櫻花樹下甜蜜合照，宣布正式封盤，不少網民都留言表示恭喜。不過相隔數日，她就在threads上吐苦水，似是抒發多年的冤屈氣。



楊文蔚在櫻花樹下獲男友Daryl求婚。（Instagram@cceciliayeung）

楊文蔚在櫻花樹下獲男友Daryl求婚。（Instagram@cceciliayeung）

近年楊文蔚頗受廣告商歡迎，在多個廣告品牌或宣傳活動上出現。但就有網民談及她時，均會為她標上「不務正業」的標籤，指她為搵錢拍廣告而沒有專心於運動之上，似是利用跳高運動的名氣搵銀。

「跳高女神」楊文蔚同樣有曬出身穿miu miu超低腰下裝的照片。（IG@cceciliayeung）

楊文蔚大曬長腿。（Instagram/@cceciliayeung）

近日楊文蔚在threads上寫下長文，坦言過去幾年被外界誤解：「現實係： 2024年，我冇人工、冇比賽。膝頭三年裏面做咗兩次手術，照每日訓練、康復、默默咬緊牙根撐住。我一直冇講唔代表冇嘢感受，只係覺得，努力唔需要攞嚟解釋。」

「跳高女神」楊文蔚傷癒復出。（梁鵬威攝）

楊文蔚在threads上吐苦水。（截圖）

她又表示，難過不是在於比賽和訓練上的辛苦，而是努力的時候被外界誤解繼而被質疑：「有時連自己都覺得對唔住自己。」最後她也表示，寫下這段說話並不是因為想解釋，而是勉勵同路人：「唔係為咗交代，只係想留低條真實嘅路，畀自己睇，同埋一啲仲喺靜靜哋捱緊嘅人。」

楊文蔚。（Instagram/@cceciliayeung）

不少網民都留下勉勵的說話，寫道：「唔使理嗰啲人，個個淨係睇到佢表面嘅嘢」、「好多人支持你哋，祝你早日康復」、「默默努力唔得嘅，一定要話晒俾全世界聽自己有幾勤力咩？」也有網民說：「點解個個都覺得運動員係一份工，有人工有保障有人照顧只需要專心比賽」，楊文蔚也回覆說：「我哋係好鍾意返工嘅自僱人士，而家冇人工照做。I love my job ar真係」。

楊文蔚的帖文獲網民支持。（截圖）

楊文蔚的帖文獲網民支持。（截圖）

楊文蔚的帖文獲網民支持。（截圖）