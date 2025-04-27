郭柏妍有被問價訊息當睇唔到　收負評唔會避：我見到仲望多幾十眼

藝人劉穎鏇及郭柏妍日前（25日）出席TVB劇集《奪命提示》結局晚宴，二人接受《香港01》訪問時表示劇集完結感到不捨，劉穎鏇指：「我成日都話好快就好似完咗一節咁樣，即係一集裏面有幾節，跟住我話：咦！點解咁快就去個廣告，即係好似一路睇都唔想佢停咁樣！」

藝人劉穎鏇及郭柏妍日前出席TVB劇集《奪命提示》結局晚宴。(陳順禎 攝)

劉穎鏇及郭柏妍接受《香港01》訪問時表示劇集完結感到不捨。(陳順禎 攝)

劉穎鏇及郭柏妍被問到於劇中穿得那麼性感，會否有不少網民私信她們時，她們表示反而有不少網民把「Double C」的造型截圖逐一跟二人分享。郭柏妍就見到大家的認真：「原來大家係好認真咁樣去睇我哋嘅劇情，同埋我覺得對於真係可能演員嚟講係幾好嘅，因為未必真係咁有一個劇容許你咁多個造型，監製造型師又願意花時間去做呢樣嘢，咁我自己覺得係好開心同埋好感恩嘅。」

劉穎鏇及郭柏妍被問到於劇中穿得那麼性感，其實都有不少網民傳訊息給二人。(陳順禎 攝)

有不少網民把「Double C」的造型截圖逐一跟劉穎鏇及郭柏妍分享。(陳順禎 攝)

至於有否收過訊息「被問價」時，劉穎鏇表示沒收過這些訊息：「呢個我真係冇收過喎。」而郭柏妍亦有同感：「真係冇乜呢一類型嘅message，反而係啲好鼓勵性嘅message，或者好欣賞我哋嘅真係好專業啊，真係試唔同嘅造型啊，願意花呢個時間同埋心機去做好嗰樣嘢，反而係好多呢啲嘅評價。」她指在《奪命提示》中有很大的突破，因為她很少去做一些撫媚的表情，所以她覺得自己有新嘗試，打破一直以來的「乖乖女」形象：「因為我之前好擔心，覺得死啦！大家會唔會覺得我差咗啊壞咗啊。」但原來觀眾都能接受她這一面。

至於有否收過訊息「被問價」時，劉穎鏇表示沒收過這些訊息。(陳順禎 攝)

郭柏妍亦有同感。(陳順禎 攝)

被問到除了現在，之前會否也曾收過「問價」的訊息時，郭柏妍就指在龐大的訊息量中，的確會一至兩個這樣的訊息，但她表示知道自己想做的是什麼：「因為我知道自己好清楚自己想做啲咩，同埋要做啲咩，咁所以我收到嘅時候都會好快忽略過呢一樣嘢。」郭柏妍會選擇不理會這些訊息，但就對另一些訊息就不會忽視！原來是她收到負評，就一定不會選擇看不到：「我見到仲望多幾十眼咁樣！仲研究緊佢講緊嘅嘢！（反而有啲負評你又會睇得多？）我會㗎而家，因為如果我見到啲負評嘅話我都會回覆，其實之前我都有回覆過嘅，我覺得係好難得，因為佢願意花時間去做呢一樣嘢，咁所以我覺得我會好認真去回覆佢。」

郭柏妍就指在龐大的訊息量中，的確會一至兩個這樣的訊息。(陳順禎 攝)