王菲曾收過問價訊息　對方開到呢個價錢同佢食一餐飯：呢個好驚

藝人王菲日前（25日）出席TVB劇集《奪命提示》結局晚宴，她接受《香港01》訪問時表示劇中她雖然飾演ASIB的警員要穿制服，但有一幕是可以讓她打扮得很漂亮而其他演員都覺得她很亮眼：「平時因為我哋日日對住啲同事都係著制服，嗰日我突然間換咗條好sexy嘅紅色裙，整咗個大波浪頭，跟住個同事即係另外一個演員就話，嘩！原來阿菲你平時係咁嘅樣㗎！」

藝人王菲日前出席TVB劇集《奪命提示》結局晚宴。(陳順禎 攝)

王菲接受《香港01》訪問。(陳順禎 攝)

王菲更指今次是她第一次飾演女警，所以她覺得是成就解鎖：「因為我哋拍攝嘅過程其實係好輕鬆，同埋我哋個team人嘅關係係好close，所以我哋好多場口都係嘻嘻哈哈嘅。」劇中飾演女警的她，當然也有份開真槍，她表示是第一次：「全部都係我第一次經歷嘅，我哋有幾場係full gear上陣，揹曬啲真槍啊避彈衣啊嗰啲。」瘦小的她要背起那麼重的配件來拍攝，她不禁要表示「好攰」但就很享受：「即係我係覺得呢套係我拍過最辛苦嘅一場戲咁，但係我覺得係好滿足，因為出嚟個成品係好靚囉。」

王菲更指今次是她第一次飾演女警，所以她覺得是成就解鎖。(陳順禎 攝)

劇中飾演女警的王菲，當然也有份開真槍，她表示是第一次。(陳順禎 攝)

王菲亦被問到最近有很多女藝人都有收過「問價」的訊息，她有否同樣收過，她即表示：「我曾經有收過呢啲message嘅！嗰陣時係我好奇怪有個人係突然間whatsapp我，跟住佢就問我食飯幾多錢？跟住我就話其實你係邊個？跟住佢冇答我呢個問題！跟住佢就繼續問，佢就不斷喺度加價，跟住我就話其實你係邊個？你點解會有我電話？」雖然王菲有不停問這個人到底是誰，但王菲就沒有理會他，見他不打算回應是誰，就馬上封鎖了這個人。

王菲亦被問到最近有很多女藝人都有收過「問價」的訊息，她有否同樣收過。(陳順禎 攝)

王菲有收過問價訊息。(陳順禎 攝)

王菲亦很好的回應他：「我就話我從來唔做呢啲嘢嘅！」之後就把他封鎖了，她指自己只收過一次這樣的訊息，而且是剛剛入行的那段時間。她被問到當時對方加到什麼價格時，她依稀記得是六位數字：「我唔記得二三十萬嗰啲friend啦，一次啫係喇，之後就冇再收過啦。」而王菲亦曾於社交平台收過這樣的訊息，但驚嚇程度就不及入行初期時收到的那個嚴重：「冇呢個咁驚，因為呢個係真係攞我電話number！」反而IG的訊息她都可以裝作看不到，而電話訊息這一次就是最恐怖：「我覺得你唔好太多不斷回應嗰啲人，即係如果你越回應，佢就覺得好似有啲機會，即係會不斷騷擾你，我覺得唔理就係最好囉！」

王菲指自己只收過一次這樣的訊息，而且是剛剛入行的那段時間。(陳順禎 攝)