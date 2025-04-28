星二代曬15年前威水事跡被嘲「阿貓阿狗」 咁樣回應獲激讚高EQ

現年45歲的阮德鏘為粵劇名伶之後，父親是有「萬能泰斗」之稱的粵劇演員阮兆輝、媽媽粵劇花旦尹飛燕，貴為「星二代」的阮德鏘在2003年入讀TVB藝訓班，一年後約滿離巢北上發展，更演出過《色｜戒》、《梅艷芳》、《消失的子彈》等電影。不過回港發展後星路浮沉， 日前阮德鏘在小紅書分享經歷，竟被網民嘲「真係阿貓阿狗都可以」，但阮德鏘的高EQ回應，獲得大批網民讚賞。



阮德鏘。（資料圖片）

阮德鏘曾於2019年參演Fox製作的迷你劇《心冤》，劇中飾演的謝永倫，被兇手威脅下將屍體肢解，因為智商較低而被兇手玩弄於股掌之間，演技獲民大讚。（劇照）

近年阮德鏘和太太互換角色，轉型做「家庭主夫」，他主內太太主外，更開始進軍商品投資、代理、港車北上等工作，方便邊湊女邊工作。阮德鏘曾轉載被指「為湊女轉型被嘲撈唔掂」的相關報道樂觀面對，日前他再於小紅書分享家庭照，並留言寫道：「於喺外父同個女面前威番次。江門明星公園。2010年的手印。 新會崖門揮手區。」

阮德鏘日前在小紅書分享15年前在江門明星公園的手印。（小紅書）

阮德鏘日前在小紅書分享15年前在江門明星公園的手印。（小紅書）

更大曬家庭照。（小紅書）

阮德鏘在片中透露打手印已經是十五年前的事：「當時入選是因為祖藉和幾個業界同是參與並有點成績。戲曲，電影，電視，電台，配音，播音，舞台劇等，十五年後，現在成為全香港唯一一個還在這七個領域裡游走的藝術工作者，從七歲開始，三十九年裡，基本每天十八小時工作，換來的榮譽。我還會繼續走下去。」

有網民嘲阮德鏘「阿貓阿狗」。（小紅書）

阮德鏘的回應獲網民讚高EQ。（小紅書）

原本是分享開心事，不過竟然有人留言攻擊：「真係阿貓阿狗都可以印手印。」阮德鏘卻以高EQ回應：「我每天都鼓勵身邊每一個人。努力生活。努力工作。認可也可是一種鼓勵。激勵前進。」有網民力撐阮德鏘，更反斥對方是「鍵盤戰士」，不過阮德鏘說：「不要去傷害每一個人，每個人生活也有壓力。也不一定每個人都認識我的一切。何況我也在每天努力中，希望有一天讓他覺得我配得上有這份榮譽。」對此有網民就指阮德鏘這樣說，豈不是自認貓狗不如？阮德鏘則大方謂：「何需太介懷。自己知道自己就好了。每個人也有想法。或者我在他心目中還未到達這標準，我繼續努力。不需要怒氣，如果我沒有滿滿的正能量不一定能走到今天。」獲得大批網民讚賞性格好、情商高。