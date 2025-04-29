無綫主播黎在山結婚！作風低調仍難阻婚禮照流出　新郎身高惹關注

近年一眾新聞主播都會開設自己的社交平台，不時發布生活照，亦吸引了一堆支持者，但亦不是每位主播都會這樣做。無綫新聞台的九頭身主播黎在山（Aplha），雖然有開IG，卻一個貼文都冇，只間中在限時動態分享過近況，難免令人對其私生活十分好奇。

黎在山雖然未有刻意經營社交平台，但憑住報新聞表現及外表，人氣絕對不低。（TVB）

黎在山高䠷標緻，有很多支持者，但她就甚少在社交平台分享自己的生活，增添了一份神秘感。（《無綫新聞》截圖）

近日網上流傳一張黎在山的婚照，相中見身穿白色Tube Dress婚紗的她手執花球，在教堂中拖著老公、面露幸福笑容與賓客合照；而另一張照片中，披著頭紗的黎在山正與老公宣讀誓詞，雖然照片低清，但仍見到背景與上圖正面照吻合。其實黎在山出名是「九頭身主播」，她入行前曾做過模特兒，身高183厘米高，要找到比自己高的男友也實在不簡單；不過從婚照所見，雖然不肯定黎在山着高踭鞋或平底鞋，但她與老公身高平排，二人亦比相中賓客高一截，證明新郎哥跟黎在山一樣，本身都是高人一等。

近日網上流傳一張黎在山的婚照，相中見身穿白色Tube Dress婚紗的她手執花球，在教堂中拖著老公、面露幸福笑容與賓客合照。（網上圖片）

而另一張照片中，披著頭紗的黎在山正與老公宣讀誓詞，雖然照片低清，但仍見到背景和婚紗造型與上圖正面照吻合。（網上圖片）

黎在山的九頭身身材，在新聞界絕無僅有！（《無綫新聞》截圖）

身高逾1.8米的黎在山，比男主播彭建樺還要高！（IG@alpha._______________）

由於向來黎在山都非常低調，暫時仍不見其他主播有貼出更多觀禮照，即使與她友好的周可茵、彭建樺都沒有分享，相信是繼續幫新娘子保持低調作風。不過王穎琪貼了一張教堂玻璃的照片，畫上心形圖案，寫住：「要幸福啊🥰🥰」而這個玻璃正好跟黎在山行禮照的背景一模一樣，相信王穎琪已經盡力幫好友保密，只是想不到會有賓客將婚禮上的合照公開而已。無論如何，都要跟黎在山講聲恭喜！