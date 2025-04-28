45歲超模現身時裝展依然咁靚！　轉行做甜品同「Chef Lemon」合作

Amanda S.為香港資深的模特兒，早年經常在香港各大時裝騷中出現，十分有名。今日（28/04）她出席灣仔一個時裝展活動。她接受訪問時，表示懷念昔日在灣仔會展行Catwalk的日子：「我覺得嗰時造型好多，都幾掛住，所以今日都幾開心。」

謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》以盛宴招待VIP，其中Amanda S. 負責甜品部分。（陳順禎 攝）

Amanda S. 今年已經45歲，keep得好好。（陳順禎 攝）

Amanda S. 為中法模特兒，曾經是香港各大品牌的常用模特兒，好出名㗎。（陳順禎 攝）

近來Amanda S.於謝霆鋒演唱會上主理甜品，原來她近期已在中環開設Pop-Up Store賣甜品。Amanda S.一直醉心於糕點甜品創作，早年曾遠赴巴黎藍帶廚藝學院修讀烹飪課程。15年前她曾開設法式甜品店petite Amanda，一度引起搶購熱潮，後來Amanda S.於2020年再推出自家烘焙品牌Flakes & Layers by Amanda S. ，可說是人如甜品一樣，又靚又有內涵！

謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》以盛宴招待VIP，其中Amanda S. 負責甜品部分。（陳順禎 攝）

謝霆鋒的《鋒味》在內地為熱門品牌，問到她想不想打入中國內地市場，她就回答：「暫時係喺香港做，我都好滿意，下一步都希望可以入到大陸市場，睇吓點。我都會參考霆鋒嘅《鋒味》點樣做，佢哋做得好好。」可能下年變「甜品女王」，她笑言：「嘩，如果真係得嘅話真係要請你哋食飯，哈哈哈，食甜品，希望下年真係有呢個機會。」

Amanda S. 今年已經45歲，keep得好好。（陳順禎 攝）

謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》以盛宴招待VIP，其中Amanda S. 負責甜品部分。（陳順禎 攝）

Amanda S. 今年已經45歲，keep得好好。（陳順禎 攝）

近年Amanda S.大搞甜品生意，賣相真係唔錯喎。（IG圖片）

近年Amanda S.大搞甜品生意，賣相真係唔錯喎。（IG圖片）

近年Amanda S.大搞甜品生意，賣相真係唔錯喎。（IG圖片）