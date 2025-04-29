李蘊離婚後復出即上TVB爆大鑊　當年有位男士同時追佢同鄧紫棋

TVB Plus直播節目《奇情谷》由吳若希、火火及曾展望主持，每集的主題都以獨特的視角、刁鑽的問題來大尺度探討感情疑難。昨日（28日）一集的嘉賓就邀請到李蘊（Renee），火火更指今次是李蘊復出的「第一炮」，難道淡出幕前多年的李蘊即將全面復出？

《奇情谷》昨日一集的嘉賓就邀請到李蘊（Renee），火火更指今次是李蘊復出的「第一炮」。(節目截圖)

李蘊即表示當年出道的第一個訪問亦是TVB：「同埋我喺度都拍過好多嘢，所以返嚟呢度都好有親切感！」火火一開始已經「不留手」，表明要問她一些狠問題，當年李蘊12歲已經出道，但當時的濕身相引起了不少的迴響，他問李蘊當年為什麼要拍這種照片。李蘊回應指當年入行時年紀還很小：「當一個好普通嘅工作去做，應雜誌要求去影相，但係咁細個小朋友嗰時就牽起好大嘅風波。A1、C1全部都上晒，又牽涉好多法律嘅嘢啦，其實當時咁多輿論壓力底下嚟講，好懵懂，其實應該要驚嘅，但我唔係好知驚。」

李蘊即表示當年出道的第一個訪問亦是TVB。(節目截圖)

火火一開始已經「不留手」，表明要問她一些狠問題。(節目截圖)

李蘊指當年身邊的人都很擔心她，會擔心她的情緒，但自己就覺得沒什麼，為什麼身邊的人會那麼緊張，但今時今日的她再回頭看，就覺得原來是這麼大的一件事。因為20年前的那個時候的確比較保守，思想亦沒有現在般開放：「依家啲零零後其實都好搏㗎，所以我覺得如果發生喺呢個世代係冇咁大風波！」

李蘊指當年身邊的人都很擔心她，會擔心她的情緒，但自己就覺得沒什麼。(節目截圖)

今時今日的李蘊再回頭看，就覺得原來是這麼大的一件事。(節目截圖)

今時今日的李蘊再回頭看，就覺得原來是這麼大的一件事。(節目截圖)

今時今日的李蘊再回頭看，就覺得原來是這麼大的一件事。(節目截圖)

隨後火火又問到她在圈內的兩個好友鄧紫棋及何超蓮，李蘊指當時自己是先與鄧紫棋認識，原來當年她拍了一套電影《愛出貓》，就跟鄧紫棋認識了：「因為我哋同年紀啦，同星座啦，所以就好啱傾，日見夜見好自然就做到好朋友！」更大爆與鄧紫棋的相處，至於被吳若希問到當年是否有一位男士同時追求她及鄧紫棋時，她直認不諱：「係有啲咁嘅事！」而且因為當時二人均對這個男士沒有興趣，所以朋友情更堅定，之後就認識了何超蓮。

隨後火火又問到她在圈內的兩個好友鄧紫棋及何超蓮。(節目截圖)

李蘊指當時自己是先與鄧紫棋認識，原來當年她拍了一套電影《愛出貓》。(節目截圖)

李蘊更即場與何超蓮連線，火火指何超蓮認真夠老友，李蘊一復出就二話不說支持她，何超蓮更在電話中大讚李蘊：「唱歌夠好聽啦！」更指她為了小朋友可以犧牲一切，所以現在她復出，自己絕對支持。

火火指何超蓮認真夠老友，李蘊一復出就二話不說支持她。(節目截圖)