內地頂流女星低調現身高鐵一特徵即被認出　疑來港做一事惹熱議

內地頂流女星楊冪與香港男星劉愷威於2013年在內地領證結婚，2014再於香港註冊，結婚5年多卻屢傳婚變，兩人於2018年冬至當日，終於透過工作室於微博發聲明宣布離婚，女兒劉苡馨 (暱稱小糯米) 則由兩人共同撫養。兩人離婚後各自忙於工作，女兒小糯米就交由香港的爺爺嫲嫲照顧，而專注在內地發展演藝事業的楊冪多年來都被指疏於照顧女兒。

楊冪﹑劉愷威在2018年離婚。（視覺中國）

劉愷威與內地頂流女星楊冪此情不再。(微博圖片)

劉愷威同前妻楊冪育有一女兒小糯米。（視覺中國）

昨日有網民於社交網分享了在香港偶遇楊冪的照片，以「啊？好像在入關的時候遇到冪姐了！」為標題，留言寫道：「啊啊啊啊趕高鐵跑斷腿，停下一看？這不是楊冪嗎 …好美不敢上去打招呼😭 冪姐是來香港看孩子了嗎？#楊冪 #香港 #偶遇明星」。相中可見楊冪戴了帽和口罩，但仍被網民認出。她身穿Oversized上衣配短褲，露出一雙標誌性的白滑筷子腳，加上纖瘦的身材，即使沒有影到正面，網民都認得出是她。

此帖惹來一眾網民熱議，有網民就表示：「我表姐經常香港 廣州 深圳 經常跑，見過她3次去香港 都是坐高鐵 ，人家看孩子很低調的 而不是網上說的不管孩子」。也有網民看中了楊冪的上衣，誰知一搜之下發現將近萬七元人民幣。

楊冪現身高鐵被偶遇。(小紅書)

楊冪現身高鐵被偶遇。(小紅書)