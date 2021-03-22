黑澀會貝童彤因疫情拖兩年補辦婚禮　華麗婚紗被童顏老公靚樣搶fo

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-22 16:30

前「黑溺會美眉」貝童彤與老公Howard於21號補辦婚宴，在台灣文華東方筵開31席，昔日《我愛黑澀會》美眉們全是座上賓。Howard與貝童彤2018年結婚後，首度在鏡頭前曝光，大方公開真實身分其實是環保布尿布的代理商。

貝童彤當天身穿C.H Wedding為她打造的特製禮服，紗裙下藏著褲裝，方便她進場變裝熱舞。老公Howard從高中起就是日《我愛黑澀會》的忠實觀眾，嘴甜直讚再次愛上老婆。他們婚宴因新冠肺炎（COVID19）疫情延期，小兩口今晚還是難掩緊張，尤其第一次露面的Howard雖已做好心理建設，婚禮前一天還是輾轉難眠。

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Howard和貝童彤都是34歲，卻因為男方娃娃臉看起來女大男小，讓貝童彤頗為在意。貝童彤透露，婚宴前除了為來賓桌次安排傷腦筋，跟老公唯一爭執就是新郎髮型，就怕被別人以為是姐弟戀。現在老公曝光後，未來也不排斥上通告聊夫妻話題，讓Howard逐步適應演藝圈。

為了給貝童彤一個完美婚禮，Howard不管預算，只求滿足老婆心願，據了解斥資近200萬元台幣。因為疫情影響，他們暫時無法到外國度蜜月，原本幫女兒安排的出場儀式，也因為兩歲多的女兒不受控，只能交給長輩照顧。現在Howard當奶爸一把罩，還不敢多想生第二胎，夫妻倆有共識先顧好老大。

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