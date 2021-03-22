黑澀會貝童彤因疫情拖兩年補辦婚禮　華麗婚紗被童顏老公靚樣搶fo

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

前「黑溺會美眉」貝童彤與老公Howard於21號補辦婚宴，在台灣文華東方筵開31席，昔日《我愛黑澀會》美眉們全是座上賓。Howard與貝童彤2018年結婚後，首度在鏡頭前曝光，大方公開真實身分其實是環保布尿布的代理商。

貝童彤當天身穿C.H Wedding為她打造的特製禮服，紗裙下藏著褲裝，方便她進場變裝熱舞。老公Howard從高中起就是日《我愛黑澀會》的忠實觀眾，嘴甜直讚再次愛上老婆。他們婚宴因新冠肺炎（COVID19）疫情延期，小兩口今晚還是難掩緊張，尤其第一次露面的Howard雖已做好心理建設，婚禮前一天還是輾轉難眠。

點圖放大看貝童彤與老公Howard結婚相及更多彤彤IG美照👇👇👇

+19
+19
+19

Howard和貝童彤都是34歲，卻因為男方娃娃臉看起來女大男小，讓貝童彤頗為在意。貝童彤透露，婚宴前除了為來賓桌次安排傷腦筋，跟老公唯一爭執就是新郎髮型，就怕被別人以為是姐弟戀。現在老公曝光後，未來也不排斥上通告聊夫妻話題，讓Howard逐步適應演藝圈。

為了給貝童彤一個完美婚禮，Howard不管預算，只求滿足老婆心願，據了解斥資近200萬元台幣。因為疫情影響，他們暫時無法到外國度蜜月，原本幫女兒安排的出場儀式，也因為兩歲多的女兒不受控，只能交給長輩照顧。現在Howard當奶爸一把罩，還不敢多想生第二胎，夫妻倆有共識先顧好老大。

點圖看更多貝童彤兩歲多的女兒「帕皮」萌照▼▼▼

+13
+13
+13
薔薔談福原愛婚變　堅拒結婚有原因：常在夜店看見女明星的老公
丫頭詹子晴32歲晉升台灣最強女老闆　連開334間鋪頭靠一招致富
狼人殺女神公開圈外男友正面照　徐凱希趁白色情人節放大閃光彈
黑澀會Albee被點名加入主持綜藝節目　曾施搞笑性暗示嚇沈玉琳
黑澀會小薰素顏演「中年大媽」仙氣全滅　身材刻意走樣全為拍新劇
黑澀會富二代被父逼婚：女人就是找人嫁！　醒目女星看穿背後陰謀

延伸閱讀：

正妹主播王乃伃驚收「露鳥照」　怒追查提告竟是國二生

兄弟都護妻？哈利和凱特被揭露早因為梅根有心結

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。