黑澀會小薰素顏演「中年大媽」仙氣全滅　身材刻意走樣全為拍新劇

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-10 14:00

以泰雅族為背景的台劇《哈勇他們家》去年底開鏡，「小薰」黃瀞怡和陳宇再度回歸導演陳潔瑤作品。小薰正好是煞科日最後一場戲的演員，她在片中素顏演出中年媽，和過去的仙女形象差很大。小薰說：「我們都是泰雅族的，上次合作她比較嚴肅、不太開玩笑，會有點怕她，常覺得她臉好像有點臭。這次跟潔瑤導演再合作，感覺更緊密了，變得像姊妹，她都笑笑的。」

小薰說，還沒決定要不要拍這部電影時，就已經和導演一起討論故事，一起去試鏡其他素人演員，「這次拍攝感覺跟導演，跟整個劇組像是一體的，是一起完成了這件事，所以很捨不得。」她感謝導演願意相信她能勝任部落中年大媽一角，無論腔調、體態和年齡扮相，都花了很大心力說服自己接受挑戰。

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陳宇片中飾演小薰的兒子，他本月即將年滿18歲，拍攝《哈勇》過程遇上期末考、又經歷學測，每次要拍戲都花一小時車程上南山部落。即將升上大學，他的目標是語言傳播系。去年他以《kakudan時光機》獲「金鐘獎兒童少年節目主持人獎」，他持續在學習與關注原住民語言及文化，讀語言傳播系也是希望能繼續研究並傳承原住民語言和文化。

《哈勇他們家》的年輕女主角是來自女團「AKB48 Team TP」的21歲泰雅女孩林亭莉，她說：「第1次演戲，很開心能感受到『家庭』的溫暖，在山上待了2個月，南山部落已經像我第2個家，部落的人都很熱情。每天起床走出去，遇到部落的人都會叫我去吃東西，還有叫我幫忙顧一下小孩。」

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林亭莉說：「拍《哈勇》跟在女團裡很不一樣，在女團的我比較拘謹乖巧，進入Ali的角色可以因為劇情展現喜怒哀樂，比較可以做自己，有時候演一演就哭出來，但是導演說我的角色不用哭，要比較冷酷。有時候不小心會跑出在女團比較可愛古靈精怪的樣子，導演就會說『女團Ali又跑出來了』，她要我不能笑到露出8顆牙齒。」電影目前開始進入後製，預計2022年上映。

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