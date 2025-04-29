娛圈隱世樓王旺角食店被偶遇真實狀態驚人　曾投資失誤慘變負資產

現年57歲的鄭伊健當年憑演出《古惑仔》系列電影中陳浩南一角而紅遍亞洲，電影《風雲》系列中聶風一角亦是超級靚仔，年輕時顏值巔峰的他真是風靡萬千少女。他近年已減少了拍戲，亦鮮少在螢光幕前露面，沒有參演綜藝節目也絕少出席公開活動。鄭伊健與陳卓賢合演的電影《久別重逢》於去年12月上映，他的狀態依然keep得好好。

鄭伊健。

鄭伊健憑《古惑仔》系列，爆紅影壇。（《古惑仔》影片截圖）

鄭伊健與蒙嘉慧十分恩愛。（網上圖片）

日前有網民於社交網分享了在旺角一食店內偶遇鄭伊健與他老婆蒙嘉慧的照片，以「🇭🇰香港偶遇明星啦」為標題，留言寫道：「在王祖藍推薦的美食餐廳裡吃飯竟然偶遇古惑仔陳浩南，感覺中了五百萬一樣開心」。相中可見鄭伊健身穿黑衫黑褲，腰背挺直坐在桌前與友人聚餐，樣貌看來也是相當之凍齡，獲不少網民驚嘆他狀態好。博主亦在評論區補充說：「過年的時候在香港玩遇到的，這個年紀，身材是真好，平常肯定健身。」

鄭伊健與老婆蒙嘉慧在旺角一食店被偶遇。(小紅書)

鄭伊健與老婆蒙嘉慧在旺角一食店被偶遇。(小紅書)

鄭伊健近年閒時與太太蒙嘉慧旅居日本，生活優哉游哉。早年鄭伊健打本給蒙嘉慧在日本開設房地產公司，讓她在當地打理房地產生意。事隔數年，蒙嘉慧去年決定「回流」返港。伊健去年在好友譚玉瑛的節目中曾自爆當初聽前輩意見，掙到錢要買樓投資，點知慘變負資產：「我好聽話真係買咗樓，點知一買樓市就冧，可能買多咗，變咗負資產，已經唔記得蝕幾多，總之我就明白一句說話，就係『無事一身輕』，點會諗到好畀心機工作，但無啦啦多撻瘌，好彩仲有得做，慢慢填晒啲氹。」