潘志文爆拍《天地男兒》一女星總是匿埋食飯　呢位兒歌天后勁嗲佢

75歲老戲骨潘志文近年除了拍劇之外，還積極經營其社交平台，拍片分享拍劇多年的有趣秘聞，深受網民追看。最近，他就把當年有份參演的經典無綫劇集《天地男兒》分開多集來說，繼早前帶大家重遊劇集拍攝場地、暢談劇中與關海山、鄭少秋及馬菁宜的互動後。最新一集，潘志文則分享與劇中幾位後輩女演員合作的感受。

《天地男兒》擁有台慶劇級數陣容，成當年收視最高第三位。（劇照）

潘志文早前帶網民重遊《天地男兒》的拍攝場地。（小紅書截圖）

又暢談劇中與關海山、鄭少秋及馬菁宜的互動。（小紅書截圖）

潘志文首先講到劇中飾演他大女的陳芷菁，因為兩人演父女，所以有很多對手戲，但每當他們吃晚飯的時候，陳芷菁一定不可以和我們一齊食晚飯，「佢只可以買一個飯盒，事後匿埋快快脆脆咁食。點解呢，因為佢雖然返咗嚟香港拍劇，但佢喺溫哥華仲有一個電台節目，所以每晚正當我哋香港食晚飯嘅時間，佢就要匿埋打電話返去繼續主持佢嘅電台節目。」潘志文大讚大女不僅好戲，司儀功力也很深厚。

潘志文新一集分享劇中與幾位後輩女星合作的感受，包括演她大女的陳芷菁。（小紅書截圖）

潘志文爆陳芷菁拍《天地男兒》時，總是匿埋食飯，因為要兼顧溫哥華的電台節目。（小紅書截圖）

潘志文與陳芷菁在《天地男兒》飾演父女。（《天地男兒》截圖）

至於與細女張可頤，潘志文稱二人非常有緣分，他過檔無綫後，第一部跟對方拍的戲就是《一切從失蹤開始》演父女，《天地男兒》又是演他女兒，到《地獄天使》就演他女朋友，最後拍到《新上海灘》就演他老婆。潘志文指本來去年有套劇集，兩人有機會再合作，可惜因為種種原因，張可頤沒能出演，相信未來會再有機會。

之後談到細女張可頤。（小紅書截圖）

兩人劇中父女關係緊張。（《天地男兒》截圖）

潘志文指同張可頤非常有緣，兩人多次合作。（小紅書截圖）

由飾演父女到後來飾演夫妻。（小紅書截圖）

談到宣萱，潘志文稱對方當時還是很後生、很嫩，不過自《天地男兒》後大家就無再合作過，直至幾年前，兩人再在《陀槍師姐2021》重遇，去年又一齊拍過兩套電視劇，相信很快播出。

潘志文稱宣萱拍攝《天地男兒》時還是很後生、很嫩。（小紅書截圖）

宣萱當時一頭清爽短髮。（《天地男兒》截圖）

二人相隔多年，至早幾年的《陀槍師姐2021》再合作。（小紅書截圖）

而最後，潘志文則講到陳松伶，他說之後曾與對方拍過《新上海灘》演他女兒，「同佢合作好好架，我演過咁多次爸爸（角色），佢做我個女嘅時候呢，佢真係你好『奄粘』，即係好似對親老竇咁樣，好嗲，令到你好舒服，就算我自己親生女對我都唔會咁甜蜜溫馨嘅感覺。」

潘志文繼《天地男兒》後，在《新上海灘》與陳松伶再合作，指對方好『奄粘』，即係好似對親老竇咁樣，好嗲，令到他好舒服。（小紅書截圖）

就算他自己親生女對他都唔會咁甜蜜溫馨嘅感覺。（小紅書截圖）