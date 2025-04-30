潘志文爆拍《天地男兒》一女星總是匿埋食飯 呢位兒歌天后勁嗲佢
撰文：崔力生
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75歲老戲骨潘志文近年除了拍劇之外，還積極經營其社交平台，拍片分享拍劇多年的有趣秘聞，深受網民追看。最近，他就把當年有份參演的經典無綫劇集《天地男兒》分開多集來說，繼早前帶大家重遊劇集拍攝場地、暢談劇中與關海山、鄭少秋及馬菁宜的互動後。最新一集，潘志文則分享與劇中幾位後輩女演員合作的感受。
潘志文首先講到劇中飾演他大女的陳芷菁，因為兩人演父女，所以有很多對手戲，但每當他們吃晚飯的時候，陳芷菁一定不可以和我們一齊食晚飯，「佢只可以買一個飯盒，事後匿埋快快脆脆咁食。點解呢，因為佢雖然返咗嚟香港拍劇，但佢喺溫哥華仲有一個電台節目，所以每晚正當我哋香港食晚飯嘅時間，佢就要匿埋打電話返去繼續主持佢嘅電台節目。」潘志文大讚大女不僅好戲，司儀功力也很深厚。
至於與細女張可頤，潘志文稱二人非常有緣分，他過檔無綫後，第一部跟對方拍的戲就是《一切從失蹤開始》演父女，《天地男兒》又是演他女兒，到《地獄天使》就演他女朋友，最後拍到《新上海灘》就演他老婆。潘志文指本來去年有套劇集，兩人有機會再合作，可惜因為種種原因，張可頤沒能出演，相信未來會再有機會。
談到宣萱，潘志文稱對方當時還是很後生、很嫩，不過自《天地男兒》後大家就無再合作過，直至幾年前，兩人再在《陀槍師姐2021》重遇，去年又一齊拍過兩套電視劇，相信很快播出。
而最後，潘志文則講到陳松伶，他說之後曾與對方拍過《新上海灘》演他女兒，「同佢合作好好架，我演過咁多次爸爸（角色），佢做我個女嘅時候呢，佢真係你好『奄粘』，即係好似對親老竇咁樣，好嗲，令到你好舒服，就算我自己親生女對我都唔會咁甜蜜溫馨嘅感覺。」