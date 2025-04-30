TVB小花進駐男友市值4億獨立屋　深得準奶奶歡心坐穩百億新抱地位

現年31歲的TVB小花胡美貽（Nicole）在2017年參選港姐後加入無綫，憑驕人身材在旅遊節目《3日2夜》吸納大批Fans，加上不時在社交網派糧，火速成為宅男女神！不過，自去年4月被爆撻着林建岳與謝玲玲的兒子林孝賢後就忽然低調，有指她更搬離將軍澳豪宅，進駐男友市值4億、位於九龍塘的6千呎獨立屋同居，與謝玲玲同住。謝玲玲日前突然公開表示想做奶奶，看來胡美貽地位穩如泰山！

胡美貽坐穩百億新抱地位。（IG/@nicolewmy）

半隻腳踏入豪門！（IG/@nicolewmy）

林孝賢和胡美貽年紀相差13歲。（截圖）

做伴朗！（截圖）

林建岳長子！（截圖）

胡美貽和林孝賢的戀情曝光後，謝玲玲在受訪時就自言是很開明的媽媽，尊重子女做任何事，不會過問，其後她被追問有否見過胡美貽時，謝玲玲就避談，並稱兒子可以隨便交朋友，時代已不同，結婚生仔也不重要，最重要是開心。事後有網民在社交平台留言問道：「玲玲姨不滿意兒媳婦嗎？」謝玲玲不但點讚了該留言，更隨即回覆：「我兩個兒子都還沒結婚。」此舉亦掀起網民熱議。不過，胡美貽在拍節目疑曝光男友4億獨立屋，力證地位！如今，謝玲玲表態想做奶奶，看來胡美貽已深得謝玲玲歡心！謝玲玲上載赴友人之子的婚禮，更留言：「香港赴友人之子婚禮，喜慶滿堂。看著自家大兒子帥氣做伴郎，穿梭於賓客間，滿心欣慰又夾雜絲絲感慨。熱鬧之余，不禁暗自思忖，不知何時我也能榮升奶奶呢？」她又表示，自己對媳婦沒有任何要求，只要兒子開心就好！

謝玲玲首次公開想做奶奶！（截圖）

胡美貽雖然半隻腳踏入豪門，但對感情事就十分低調，她曾接受《香港01》訪問就透露未有結婚計劃：「咁我又冇打算。我係嗰啲隨遇而安嘅人，會嚟就會嚟。（都想嘅？）冇呀，我反而覺得人哋想多過我，除咗我之外，所有人都好想。（『佢』比較想？）我啲屋企人同埋朋友都會比較想我有好結果。（另一半想結婚？）你知唔知呢個年代唔興結婚，而家好興單身，唔係唔想，而係冇乜所謂。」

有報道指林孝賢秘戀胡美貽，女方更融入家中與未來奶奶同住，並於獨立屋慶生。（IG@nicolewmy）

搭私人飛機出行。（IG@nicolewmy）