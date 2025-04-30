82歲御用綠葉戴金錶巨型玉戒指富貴現身　肚脹行動不便令人擔憂

資深演員黃一飛曾是周星馳電影御用配角，當中他在電影《少林足球》中飾演的大師兄一角，令觀眾留下深刻印象，他更憑此奪得香港金像獎最佳男配角。近年黃一飛轉戰內地發展，拍了不少網絡電影，當中不乏向星爺舊作「致敬」或「參考」的電影，估計8年內共參演了40部作品，相當高產！日前李力持出席活動時巧遇黃一飛，並在微博曬出合照！

黃一飛在電影《少林足球》中飾演大師兄。（劇照）

對於黃一飛，大家一定記得他在《少林足球》扮演的大師兄「鐵頭功」一角。（電影劇照）

令觀眾留下深刻印象。（影片截圖）

近年黃一飛突然轉口風，更拍片公開多謝星爺。（影片截圖）

《功夫乒乓》將《少林足球》借屍還魂，口碑與票房皆仆直。（電影截圖）

黃一山為黃一飛賀壽。（微博@黃一山）

黃一山為黃一飛賀壽。（微博@黃一山）

82歲壽宴！（微博@黃一山）

相中所見，黃一飛一身紅噹噹十分喜慶，除了頸上掛着巨型黑玉之外，手上還戴着金錶、佛珠及巨型玉戒指，相當富貴！即將踏入83歲的黃一飛，身形圓潤了不少，尤其是大肚腩十分脹，令李力持都不禁提醒他多做運動，但黃一飛就笑言：「好劇烈嘅運動呀，運動完之後就醒喇。」不過他就直言有點行動不便：「我隻腳都唔行得幾多㗎，上樓梯落樓梯爭啲。最重要一樣嘢，做嗰啲戲，而家短劇有出啦，人哋個個埋嚟同我影相嘅，咁就證明咗我仲OK，仲搵到啖食。」

黃一飛一身紅噹噹十分喜慶。（微博@李力持導演）

除了頸上掛着巨型黑玉之外，手上還戴着金錶、佛珠及巨型玉戒指。（微博@李力持導演）

相當富貴！（微博@李力持導演）

大肚腩十分脹。（影片截圖）

仲識講笑。（影片截圖）

即將83歲。（影片截圖）

直言有點行動不便。（影片截圖）

依然受歡迎。（影片截圖）

仲有得撈！（影片截圖）

據知黃一飛早於2009年成功戒煙，但他的體重卻有增無減，他曾在接受訪問時透露因戒煙而發福，肥了近50磅，體重直迫200磅，他亦坦言肥了之後行路不夠氣，腳部更生骨刺要求醫，但醫了好耐都醫不好，更花了不少錢去醫骨刺。

精神奕奕。（影片截圖）

喜慶！（影片截圖）

即場高歌一首《男兒當自強》！（影片截圖）

金壽桃。（微博@黃一山）

金馬。（微博@黃一山）

去年黃一山的修腳店開張，請來黃一飛擔任嘉賓助陣。（影片截圖）

合照。（微博@黃一山）