梁思浩揭欣宜近況　神隱疑與感情有關：佢同肥姐都對愛情好執著

鄭欣宜自從前年4月無預警停工後，至今已經神隱兩年，經理人林珊珊曾說：「Joyce的確係病咗，療傷之中。」情況令人擔心，而近日她更突然清空整個IG，有傳她與經理人公司寰亞已經約滿，未知是否準備重新出發。

欣宜突然在前年4月開始神隱，至今已停工兩年，經理人林珊珊曾透露她「病咗」。

近日欣宜突然清空整個IG，有傳她與經理人公司寰亞已經約滿，未知是否準備重新出發。（IG@princejoyce）

梁思浩昨晚（28日）與吳家樂、鄧兆尊、江美儀、謝遜主持網台節目時就大爆欣宜近況，他說自己與家樂以前常常去沈澱霞（肥姐）家中作客、黐餐，又讚嘆她年僅3歲已識唱《黃梅調》，在大人面前表演也毫不怯場，因此很多圈中前輩都覺得欣宜很有才華，不過梁思浩強調：「呢個細路仔好有自己堅毅嘅世界，減肥真係減得到，佢係一個好有承擔嘅人，但係我覺得佢性格唔啱娛樂圈。」

欣宜神隱兩年，上一次公開露面是今年初去陳淑芬家中拜年。（IG@mrschan2000）

梁思浩說欣宜很有天賦，但性格不適合做娛樂圈。（IG@princejoyce）

兆尊問：「太過優柔寡斷？」梁思浩未有回應，但就說早前全世界都指欣宜失蹤時，自己都有跟她聯絡過，因為他一直當欣宜是家人。對於外界傳言，梁思浩稱：「事情上面大家嗰個揣測，我講一句啫，唔係你哋揣測嘅所有嘢。（江美儀：咁即係咩啊？）不如咁啦，我唔能夠代佢講嘢，但佢生活得好開心。」

梁思浩自爆有在欣宜「失蹤」期間聯絡對方。（YouTube@娛樂好好玩）

他暗示欣宜目前在香港生活，又說：「我好相信欣宜係會唱返歌嘅。」眾主持不停問問題，例如為何清空IG、是否轉會、有沒有新男友等等，當吳家樂問到：「係咪林珊珊搞佢唔掂？」梁思浩答：「不如咁講，我簡單啲講，唔好淨係講林珊珊，其實冇乜人咁容易搞掂到鄭欣宜。仲有一樣嘢，佢性格同肥姐有某一方面好似，喺對愛情嗰種執着方面，我已經講到出面㗎喇……」江美儀回應：「佢開心咪得囉。」梁思浩就說：「係，所以我同家樂哥哥支持佢。」

當吳家樂問到：「係咪林珊珊搞佢唔掂？」梁思浩答：「不如咁講，我簡單啲講，唔好淨係講林珊珊，其實冇乜人咁容易搞掂到鄭欣宜。（fb@sandy lamb）

梁思浩表示：「欣宜性格同肥姐有某一方面好似，喺對愛情嗰種執着方面，我已經講到出面㗎喇……」（YouTube@娛樂好好玩）

梁思浩指自己上一次去拜肥姐時，在對方墳前叫她不要擔心欣宜，因為她很有自己想法，在長輩眼中也十分成熟，亦有很多前輩疼錫，而吳家樂亦表示欣宜一直交出亮眼成績，EQ也在提升，相信她對未來有自己的鋪排。

吳家樂相信欣宜足夠成熟，對前路有自己安排。（IG@princejoyce）