34歲女偶像搞二手市集活動被踢爆賣假貨　親拍片道歉：會負責到底

內地女星劉美含早在16歲時因參演兒童劇《巴啦啦小魔仙》而打開知名度，及後因參加《快樂女聲》而有機會成為女團i Me一員出道，近年又因參與多部劇集演出，就好像《去有風的地方》、《大奉打更人》等引起關注。而近日舉辦二手市集活動的她，被發現有不少發售的二手名牌根本就是假貨，對此她就第一時間拍片作出回應，向消費者道歉並揚言一定會負責到底。

劉美含被爆二手市集賣假貨。（劉美含微博圖片）

作為「閒置流通計劃」活動的發起人，劉美含近日就在北京舉行二手市集活動，邀請了多位藝人、造型師、博主共同參與，收集展出逾2000件物品，其中不乏二手名牌、設計師款等，入場門票為30元人民幣一張。

不少二手名牌被爆是假貨。（微博圖片）

被爆是假貨。（微博圖片）

但事後有不少消費者卻指出，在該市集購得的所謂名牌物品根本就是假貨，就好像miumiu 針織衫、LV包包等，經過鑒定後與正品不符。對此，劉美含得知後就第一時間拍片作出回應及道歉，她表示：「首先我要對這些感覺到不愉快的朋友們，說一聲非常抱歉。因為前期工作的疏漏，市集上出現了幾個有批漏的產品，不管基於任何原因，我都感覺到很抱歉，也責無旁貸，目前相關的問題都已經在跟購買者逐個地積極解決中，也希望大家放心，有任何的問題，都可以跟我和我的團隊聯繫，作為活動的發起人，我一定會負責到底。」