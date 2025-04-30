移英女星爆與老公當街吵大鑊對峙十幾分鐘　相處之道：俾佢出去玩

現年41歲的前歌手吳日言 (Yan) 於2016年與拍拖多年的圈外男友Barry結婚，婚後兩人育有三名子女，去年底他們一家五口移民英國生活。吳日言不時會在社交網分享她在英國的生活點滴，早前就曾透露在英國重操故業開餐廳，又要照顧小朋友起居飲食忙個不停，就連生病去看醫生的時間都沒有。本月21日吳日言又在IG發文透露全家人都病倒，而她的情況似乎最嚴重，肺部有感染高燒至40度，暴瘦到臉頰凹陷，她更要入醫院接受治療和觀察，幸好留醫3日後便可以出院。

吳日言（IG：@yan512）

吳日言出Post放閃，指自己與老公一起快25年，甘苦與共。（IG@yan512）

吳日言影聖誕大合照。（IG@yan512）

吳日言瘦到臉都凹埋，仲有好大黑眼圈。（IG@yan512）

吳日言昨日又有感而發出post大談與老公的感情，她貼一家五口的相片發文寫道：「剛剛😷大病一場，讓我學懂更加珍惜眼前人。最近睇到娛樂婚姻嘅報道，多數都係悲劇 。朋友早就同我講：「兩公婆去外地生活，拗撬爆燈㗎，因為朝夕相對，你真係會見到對方嘅隱藏功能 。」結果 ……初到步英國時，我同老公已經喺市中心街頭上鬧大交 ，兩個人在大街度對峙十幾分鐘。」

吳日言與老公相愛25年。(ig圖片)

她續說：「其實夫妻鬧交好正常，尤其係生咗細路之後，老公大多數都會呻以下幾樣：📌 「生仔之後，你完全變咗人！」📌 「整日鬧我砌模型、儲波鞋、打波！」📌 「而家對我冇以前咁溫柔喇！」老婆們都想好似以前咁，想食就食、想買就買。做返當年屋企個小公主。只可惜當年嗰件小背心，我哋都已經着唔返啦！朋友群都進化成自己仔女同學嘅家長。每日掛喺嘴邊嘅係：「快啲食！」「快啲做！」「快啲瞓！」我同老公由拍拖到而家已經25年，我同佢嘅相處之道就係……俾佢出去玩！不過……我一定會黑面。最重要係，佢要識得返嚟氹返我。兩個人床頭打交，床尾又生多一件，鬧下鬧下咁就幾十年，祝各位家庭相親相愛。」分享了她與老公的夫妻相處之道。

吳日言一家五口。(ig圖片)

吳日言一家在英國生活。(ig圖片)

吳日言一家在英國生活。(ig圖片)