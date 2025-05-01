王晶愛將疑無嘢撈地鐵站外賣唱　情史成呎厚「肥妹阻路」論惹爭議

現年36歲的何浩文（Dominic）是導演王晶愛將，前幾年電影、電視兩邊走，曾參演《喜愛夜蒲》、《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《一舞傾城》等作品，可惜發展平平，若要數到代表作，大家最深刻一定是《鴨王》，片中他豁出去，以全裸上陣。由於所演角色不時要除衫騷肌，所以何浩文對身材管理相當嚴格，經常做Gym操拳，保持最佳狀態。雖然有樣有身材，但近年何浩文似乎卻沒有太多機會，作品寥寥，最近一套出街劇集已是去年的《狀王之王》，但其實是2022年拍的；電影方面也只得網大。而近日，有網民則發現何浩文在彩虹地鐵站Busking，難得真的「撈唔掂」，靠自己維持人氣？

何浩文是導演王晶愛將。（IG@dominic_hhm）

何浩文在《鴨王》中豁出去，更以全裸上陣。（網上圖片）

何浩文對自己的體型管理有嚴格要求，亦有做PT，他曾說要持續做運動才能保持良好狀態。（IG@dominic_hhm）

近日，有網民在彩虹地鐵站內野生捕獲何浩文，但並非在拍戲，而是在Busking，該網民寫道：「鴨王在彩虹地鐵站唱歌啊」。片中，何浩文簡單穿上一件黑色Tee和牛仔褲，深情演繹陳奕迅的歌曲《不如不見》，歌喉不輸現役歌手，從相中鏡子可見吸引不少市民駐足圍觀，加上其一身健碩身型，網民留言大讚：「好有型！」

何浩文在地鐵站外賣唱被捕獲。（小紅書截圖）

深情演繹。（小紅書截圖）

天氣好似幾熱。（小紅書截圖）

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不少人好奇何浩文會唱歌的嗎？翻查資料，何浩民曾因舞技出色而被經紀公司發掘，與袁駿傑、喇英和楊尚斌在2008年組成男子跳唱組合Bro5，並在2011年12月推出單曲《太陽風暴》；其後2014年他又發表首支個人單曲《Say You Love Me》，2015年更親自監製歌曲《愛不起·對不起》，另外又為主演電影《鴨王》主題曲填詞。

何浩民曾因舞技出色而被經紀公司發掘，與袁駿傑、喇英和楊尚斌在2008年組成男子跳唱組合Bro5，並在2011年12月推出單曲《太陽風暴》。（MV截圖）

何浩文在2014發表首支個人單曲《Say You Love Me》。（MV截圖）

《愛不起·對不起》是何浩文親自監製。（MV截圖）

而近排，或許因影視工作減少，何浩文重拾歌手身份，與音樂人劉宇軒合作「十八區巴士王計劃」，走遍香港各區Busking，並把唱歌片段分享到社交平台，儘管不多人認得他，但他依然享受其中，並表示：「我會繼續努力練歌繼續努力唱好啲畀大家聽」，獲不少粉絲支持。

近排何浩文重拾歌手身份，與音樂人劉宇軒合作「十八區巴士王計劃」，獲粉絲支持。（IG圖片）

何浩文表示：「我會繼續努力練歌繼續努力唱好啲畀大家聽」

何浩文把唱歌片段分享到社交平台。（IG截圖）

有市民賞歌酬以示支持。（IG截圖）

現時何浩文在街頭busking保持人氣，但他早前就因「肥妹阻路」言論惹爭議，他在網上分享自己被阻路的經歷，「啱啱喺ikea食熱狗，有個個樣唔耐煩嘅肥妹阻住咗條路，我攞完熱狗講咗唔該，佢郁咗大概4cm左右，我心諗其實你個身型郁少少同冇郁冇分別㗎行埋一邊可以嘛？想搶口嗰刻佢男朋友叫佢行埋一邊佢先行埋少少，點解咁多人鍾意阻住人。」

有不少網民都分享自己被「肥妹」阻路的經歷，不過亦有人批評何浩文行為「Body shame」（即羞辱他人的體型），但何浩文不同意，強調：「同body shame冇關係，係面積。即係咁講，一條路say 2米，我當一個人肩闊一米正常可以行兩個人，如果你肩闊去到1.5米，係打橫企喺度另外一個人係咪行唔到啊？咁呢個時候你要點做啊？常識嚟㗎咋」並指「其實肥妹幾cute」。

何浩文分享遭「肥婆」阻路又唔肯讓的經歷，有網民就認為他不應「Body shame」，但他否認。（Threads@dominic_hhm）

何浩文未懼網民批評，堅持繼續「有嗰句講嗰句」，自爆年中搶口到令不少人道歉。（Threads@dominic_hhm）

其後何浩文再發文道出自己感受：「肥唔講得瘦唔講得坐輪椅唔講得揸拐杖唔講得唱得唔好唔講得跳得唔好唔講得，重點係完全係講事實冇屈都有問題。郁啲就話你body shame人呀打擊人呀haters呀人品唔好呀等等，年中我搶口度（到）人道歉都唔知（止）嗰一兩個，我真係唔會理呢啲人繼續有嗰句講嗰句，當然要人不犯我我不犯人啦。」

何浩文與糖妹曾是拖友。（視覺中國/梁碧玲攝）

何浩文與同門師妹、曾參加ViuTV《美選D.n.A》的方韻婷（Natalie）拍拖時，傳出他在內地酒店密會蔡潔，但雙方均否認。 (ig@nataliefongg)

除了演藝事業，何浩文的感情生活亦備受關注。他初出道時曾與糖妹（黃山怡）交往，但女方於2013年主動提出分手。2016年，他與空姐女友唐紫瓊相戀，兩年後分手。其後，他與同門師妹、曾參加ViuTV《美選D.n.A》的方韻婷（Natalie）拍拖時，傳出他在內地酒店密會蔡潔，但雙方均否認。此外，他還曾與合作《賭城群英會》及《失戀日》的麥明詩傳出緋聞，情史可謂成呎厚。

蔡潔。（IG圖片）