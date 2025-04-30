梁超怡反感被封「阿Sa情敵」　大爆同石恆聰真正關係

蔡卓妍 (阿Sa) 與富三代「百億麻雀館太子爺」石恆聰於2023年年8月驚爆已分手，當時有指是2022年港姐季軍梁超怡介入，至令阿Sa忍痛結束6年情。而梁超怡就被網民封為「阿Sa情敵」之名。事後阿Sa公開表明分手原因不涉及第三者，但梁超怡戀石恆聰的傳聞甚囂塵上。到今年2月就傳阿Sa與石恆聰早在在分手一年半後已經翻撻復合。

梁超怡今日出席《2025香港小姐競選》記者會。（梁碧玲攝）

最近梁超怡被人影到與有「翻版王浩信」之稱的林俊其身穿「白色情侶裝」到尖沙咀拍拖斷正，與石恆聰劃清界線。今日（30/4）梁超怡現身電視城出席《2025香港小姐競選》記者會。就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實面對一啲嘅緋聞及輿論，唔開心嘅一定會有，但我都屬於一個正面同樂觀嘅人，我都會好快咁消化咗。」

梁超怡否認同過石恆聰拍拖。（梁碧玲攝）

問到被封為「阿Sa情敵」，梁超怡表示：「其實都會唔開心，會問點解會係咁呢？不過我身邊熟悉我嘅人都知事件其實唔係真。但見到人哋咁講，我都冇辦法，人哋點寫點講，我都冇控制唔到。（同石恆聰拍拖屬實？）其實唔係真。（最近同林俊其拍拖斷正！）嗰個真係完全好冤枉，其實佢同我係好兄弟嚟，嗰日係做完宣傳所以一齊街街。（情侶裝！）我同佢喺劇入面係情侶嚟，而嗰個係做宣傳先會著成咁。（會唔會考慮對方做男友？）冇可能。我覺得呢啲嘢係好講感覺同緣分嘅，因為大家一開始認識係朋友。（佢靚唔靚仔？）都Ok嘅。」

梁超怡今日出席《2025香港小姐競選》記者會。（梁碧玲攝）