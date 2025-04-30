《愛回家》綠葉揸的士遭偶遇　做輔警助破寶生銀行劫案被爆秘撈多

做藝人，很多時候收入不穩，所以必須靠副業幫補。而近日有網民搭的士時，就發現載著自己的，竟然是《愛．回家之開心速遞》其中一位綠葉，他更發文問：「搭的士遇到陳生係咪打敗99.9%香港人」他所說的「陳生」，正是劇中「食屎陳師奶」的老公，本名叫黃志榮，被觀眾稱為陳生、「食屎陳先生」。

近日有網民搭的士時，就發現載著自己的，竟然是《愛．回家之開心速遞》其中一位綠葉「陳生」，並拍下了他的行車證。（Threads@lyh._.7704）

該網民影低了他的司機證，而其他網民都有留言及貼出Uber紀錄，表示自己坐過他駕駛的的士，並貼出他曾經演出的「小巴乘客佩戴安全帶」廣告，指他連小巴都識揸。此外亦有網民透露，自己在大館見過黃志榮做保安、做康文署活動的工作人員等，瓣數多多。

黃志榮在70年代末入行，40多年後終憑「陳生」一角令觀眾留下印象，與「食屎陳師奶」更是十分生鬼的一對CP。（劇照）

「陳生」黃志榮是「御用司機」，拍廣告時都飾演過小巴司機。（廣告截圖）

黃志榮戲份不多，但就交足戲，而原來他與「食屎陳師奶」在現實中一早相識。

乜又係你呀，陳生？（劇照）

網民坐Uber都有坐過黃志榮的車，他更是5星司機！（Threads）

網民表示見過「陳生」在大館做保安。（Threads）

其實黃志榮70年代末已入行，首部作品是亞視的《變色龍》，除了做特約演員，亦有做過36年輔警，1974年寶生銀行械劫案發生時，他也在現場幫忙維持秩序，而當時旺角刑事偵緝主任便是陳欣健。拍戲早期他常常都獲派軍裝警角色；到後來他接拍無綫劇，要求飾演非警察角色，於是演過高僧、老闆、司機、董事等，後來又常常演司機，因此也是不少觀眾心中的「御用司機」。事實上，黃志榮曾在演藝人協會的訪問透露：「除咗貨櫃車之外，香港運輸署發出嘅車牌我全部攞晒。」

黃志榮做輔警做了36年，做到退休為止，70年代曾幫手處理1974年寶生銀行械劫案，因為本身的職業，他早期亦常被派去演一些警察角色。（網上圖片）

黃志榮曾在演藝人協會的訪問透露：「除咗貨櫃車之外，香港運輸署發出嘅車牌我全部攞晒。」（YouTube@香港演藝人協會）

2023年黑雨期間，香港旅遊業議會理事崔定邦電召的士回家，竟偶遇到黃志榮。（fb@崔定邦）