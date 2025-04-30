港姐2025｜何小慧唔覺合約有問題：好多人入嚟都係攞流量

TVB助理總經理（藝員管理發發展）樂易玲（樂小姐）和製作部高級經理（非戲劇製作）何小慧今日（30/4）現身電視城出席《2025香港小姐競選》記者會。提到往年有大批候選佳麗不滿合約規定而退賽，更有候選佳麗在網上公開力數合約內容，指一入總決賽就要跟TVB簽5年，不能參加其他電視台的節目，也不管拿獎與否。而且，沒有進入總決賽的也需要限制娛樂活動半年，事件引起網上關注。

樂小姐和何小慧今日出席《2025香港小姐競選》記者會。（梁碧玲攝）

被問到會否擔心重現往年因合約問題引發退選潮？樂小姐就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實合約咁多年都係一樣，我覺得合約精神一定要有，尤其係而家媒體比較多，同埋要訓練佢哋嘅嘢亦比較多，咁所以喺合約上面都寫明佢哋要注意啲咩。」被問到會否修改合約條款，避免候選佳麗感到恐慌？何小慧表示：「佢哋講到啲合約咁驚，我就覺得佢哋係誇張咗。我覺得有啲人根本係入唔到我哋心目中嘅20或者30位，而佢哋就用呢個藉口。」樂小姐接著說：「可能知道你哋會關注，所以咁做。」

樂小姐和何小慧今日出席《2025香港小姐競選》記者會。（梁碧玲攝）

何小慧指出當中參賽者不乏網紅，有些以參賽為名，實際是搏取流量吸引網民眼球：「我覺得好多人入嚟都係攞流量，想了解吓港姐競選係啲乜嘢。（有冇辦法識別到網紅只係嚟攞流量？）其實就咁識別唔到。係去到簽合約先會識別到。當我哋覺得佢各方面好，我哋就唔可以限制佢哋嚟，當到佢要簽合約嘅時候佢自然就唔會做。」

何小慧表示有網紅為搏流量參選港姐。（梁碧玲攝）

被問到佳麗身上有紋身會否開綠燈？何小慧表示：「要視乎面積大小，同埋紋身我哋不嬲都唔係好接受嘅，但如果係喺好私密嘅部位，見唔得到，我哋都會睇吓個情況。」被問到一定要持有香港身份證先可參賽？樂小姐表示：「一定要有香港身份證，冇3粒星都可以。」

樂小姐和何小慧今日出席《2025香港小姐競選》記者會。（梁碧玲攝）

會否杜絕佳麗佩戴混血大眼仔Con？樂小姐表示：「其實我哋有提醒佢哋唔好化濃妝同戴大眼仔，到選當晚都唔可以戴，我哋係捉得好緊。」