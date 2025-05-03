「黎明前愛將」出道多年紅歌唔紅人　1.5億播放金曲無預警被下架

「黎明前愛將」JC陳詠桐因主唱《說散就散》而為人所熟悉，2017年於黎明演唱會上演出更獲一致好評。2018年她參加了《2018中國好聲音》之前，《說散就散》就因為被內地女歌手袁婭維翻唱而爆紅。雖然如此，但多年來始終是「紅歌不紅人」，就算《說散就散》已有近1.5億播放次數，其原唱，亦即是JC陳詠桐人氣也未有起色。



JC陳詠桐出席慶祝國慶活動。（林迅景 攝）

話說回來，早前JC陳詠桐在IG動態上分享：「收到好多DM問我，點解好多串流平台冇晒我啲歌。我係完全唔知情嘅。本人早已冇做歌手，現為歌唱老師。如有任何問題請查詢 AMUSIC」有網民轉貼到討論區後引起一番討論，有人狠批該唱片公司經營歌手不善，也有人歸咎於樂迷不買單買碟，亦有人認為是她「生不逢時」：「起碼叫有代表作，好多人連一首都冇，咁都退出音樂圈」、「佢首說散就散大陸紅到XX，但紅唔到人」，當年樂壇環境不友好。

不經不覺，呢首必點K歌《說散就散》已經有近1.5億播放次數。（YouTube截圖）

JC陳詠桐的單曲《說散就散》在內地爆紅。（截圖）

真係冇晒？（IG截圖）

查看Spotify的串流音樂平台亦發現，搜尋「JC陳詠桐」的話，就只餘下約10首歌曲，其中4首為《2018中國好聲音》的現場版《說散就散》和《Mercy On Me》，一首為Chill Club版本《我不是邱比特》，餘下為《矛盾系女生》、《日光》和《Girls Talk》等，但未見有《說散就散》原版。反觀Apple Muisc則有完整歌單，未覺有改動。

JC陳詠桐的單曲《說散就散》在內地爆紅。（截圖）

JC陳詠桐親解引退之謎 「黎明式」對答狂爆金句勁有哲學

去年JC陳詠桐曾罕有地出席活動，她接受《香港01》訪問時，坦言已淡出樂壇，轉行教唱歌。問到轉行原因，她就回答：「城內嘅人想走出去，城外嘅人想走入去啦，都係呢啲。（收入不穩還是不喜歡圈內文化？）ER...咩都有啲咁啦，分手唔係得一個原因。」對於有關「前老闆」的事，她也頗為避忌：「唔好成日將我同佢一齊擺啦，佢可能唔係好鍾意㗎，係咪？（未必嘅）人人都未必好鍾意同人人擺埋一齊，唔係針對佢，係針對在座各位，哈哈。」即是說JC陳詠桐不喜歡談及黎明？她就回答：「唔係呀！唔係呀！唔係呀！千祈唔好誤會，千祈唔好誤會，我唔係咁嘅意思。我個人就冇乜所謂，我怕其他人介意。」

黎明開騷。（資料圖片）