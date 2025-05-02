劉德華有情有義曾雪中送炭　73歲影帝：我一輩子跟着他

娛樂圈被外界形容為一個大染缸，很難與同行人做到真正的朋友，但非也非也，亦有患難見真情的例子，就好像兩大影帝劉德華及鄭則仕的關係，二人至今交情已逾30年了，近來他們一起合作推出電影《獵金遊戲》，近日在內地作宣傳的時候，鄭則仕就激讚劉德華是一位有情有義的人，更揚言一輩都要跟隨着他，真友誼令不少網民羨慕。

兩大影帝大鬥演技非常精彩。（《獵金遊戲》微博圖片）

上映首日累積票房不俗。（網上截圖）

兩大影帝合作《獵金遊戲》，在片中他們大鬥演技有許多對手戲，令不少網民看得過癮，所以上映首日累積票房已破1900萬人民幣，成績相當不俗。而在近日他們為電影作宣傳的時候，鄭則仕更有感而發激讚劉德華：「我現在不去學他演戲，我要學他做人，他這個人有情有義，前面歸前面，後面我一輩子跟着他的，我已經確定了。」令在旁的劉德華聽後揚言：「太重了。」

鄭則仕表示要一輩子跟着劉德華。（微博圖片）

鄭則仕曾獲得劉德華出手相助。（《獵金遊戲》微博圖片）

事實上，沒有劉德華的話鄭則仕可能不會再演戲了，因為在19993年的時候，鄭則仕與友人合資開一家電影公司，沒有想到最終經營不善，欠下1700萬港元債務，當時他為了還債不得已賣樓賣車，帶着妻女搬到貧民區居住，過着悲慘的生活。然而，在人生最低潮的時候，身邊有許多朋友因他欠下債務而離開，唯獨劉德華肯出手相助借錢給他，甚至還給他許多機會，邀請他拍戲，令他這一輩子都難忘劉德華這份恩情。他在拍攝《獵金遊戲》時曾公開表示：「劉先生不是我選擇了他，而是他選擇了我。」令網民直言激讚劉德華是大好人，有一種兄弟情叫劉德華鄭則仕。

鄭則仕曾因投資失利搬到貧民區居住。（《獵金遊戲》微博圖片）