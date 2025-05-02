前TVB主播名下愛駒終跑贏風騷拉頭馬　轉戰金融界躋身上流做馬主

現年42歲的前TVB新聞主播周嘉儀（Venus）自2015年離巢後，轉戰金融界發展，生活亦愈來愈富貴，除了豪曬名牌手袋及首飾之外，更不時歎Spa及出入馬場。去年周嘉儀宣布榮升馬主，愛駒命名為「天下寵兒」，據知養馬費每月平均要價6.1萬，並非普通人可以承擔，不過「天下寵兒」亦不負眾望，日前終於勝出賽事，周嘉儀更在社交平台分享多張拉頭馬的照片，公布喜訊！

前TVB新聞主播周嘉儀（Venus）自2015年離巢後，轉戰金融界發展，生活亦愈來愈富貴。（IG@venuskychow）

大曬名貴首飾及名錶。（IG@venuskychow）

出入馬場。（IG@venuskychow）

出入馬場。（IG@venuskychow）

出入馬場。（IG@venuskychow）

去年榮升馬主。（IG@venuskychow）

愛駒命名為「天下寵兒」。（IG@venuskychow）

去年愛駒首次上陣參賽，周嘉儀就以一身貴婦Look現身馬場支持。（IG@venuskychow）

升呢做馬主！（IG@venuskychow）

周嘉儀寫道：「難忘的一夜！寵兒仔打開勝利之門喇！🐴🎉🎊」她除了特別多謝練馬師及馬房團隊的悉心照顧之外，亦感謝騎師潘頓出色發揮，又多謝家人同好友的支持，如今終於可以一起拉頭馬，既感動又開心，最後當然不少得愛駒的堅持：「多謝我嘅寶貝寵兒🐴自從你舊年一月嚟到香港，由啱啱好細膽唔係咁適應比賽環境，到睇住你一路成長、成熟、進步，一步一步好努力咁走過來，證明自己嘅能力，到而家贏到比賽，我真係好感動！你喺每次比賽都展現無比嘅鬥心，每一場都將你自己所有交晒出嚟！好多謝你揀咗我做你主人，我好幸運養到你呢個忠心寶寶🐴❤️期望你繼續健康食得瞓得繼續鍾意同我玩，比賽繼續進步，再次突破、證明自己！👍🏻💪🏻相信一切都是來得剛剛好，上天有最好的安排！🙏🏻🙏🏻🙏🏻」

周嘉儀的愛駒「天下寵兒」日前終於勝出賽事，亦是在港首捷，順利開齋。（IG@venuskychow）

終於開齋！（IG@venuskychow）

周嘉儀拉頭馬。（IG@venuskychow）

周嘉儀拉頭馬。（IG@venuskychow）

好開心。（IG@venuskychow）

好開心。（IG@venuskychow）

好開心。（IG@venuskychow）

分享喜訊。（IG@venuskychow）

分享喜訊。（IG@venuskychow）

+ 3

早年在新界葵青區石籬成長的周嘉儀，由葵涌公屋搬到荃灣海景豪宅爵悅庭，去年再搬入半山豪宅，愈住愈豪，她亦不時大曬豪宅及富貴生活，可見她擁有多個Hermès、Chanel、Dior、Gucci名牌手袋，保守估計價值至少過百萬，而她每次的行頭都價值不菲，更因而被網民封為「周身名牌」，富貴逼人！

周嘉儀是一代新聞女神，曾有「翻版桂綸鎂」之稱。（電視截圖）

去年搬入半山豪宅。（IG@venuskychow）

每個角落都好精緻！（IG@venuskychow）

設計簡約。（IG@venuskychow）

景色一流！（IG@venuskychow）

以白色為主色調，簡約風格又不失精緻。（IG@venuskychow）

更有名牌手袋櫃！（IG@venuskychow）

大曬Hermès手袋。（IG@venuskychow）

周嘉儀有不少Hermès手袋。（IG@venuskychow）

估計價值至少過百萬。（IG@venuskychow）

睇騷。（IG@venuskychow）

被網民封為「周身名牌」。（IG@venuskychow）