張栢芝安排兩子入讀星級學府清晨起身送返學　傳Lucas考入劍橋

謝霆鋒一連四場的《Evolution Nic Live進化演唱會》於上月27日晚圓滿結束，演唱會有好多亮點，當中最矚目的莫過於霆鋒與前妻張栢芝的兩個兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）現身捧場，兄弟二人都遺傳了父母的高顏值！而近日坊間有傳指年僅17歲的Lucas考入劍橋大學物理系，不過消息未經霆鋒和栢芝證實。

17歲的Lucas和14歲的Quintus都遺傳了父母的高顏值。

Lucas和Quintus由細靚到大。（Instagram：cecilia_pakchi_cheung）

網上瘋傳Lucas考入劍橋大學物理系，他曾還原謝霆鋒10年前設計的機械臂模型，現已被香港科技館收錄；二子謝振南亦試過用礦泉水瓶製作智能投餵器，在日內瓦發明展上獲特別創意獎，兩兄弟年紀小小已經對科學物理充滿興趣。

面對熱情打招呼的歌迷，哥哥有揮手跟歌迷打招呼，觀眾向他們狂影，並叫「好靚仔」，兩人尷尬微笑回應。

Lucas與Quintus連續兩晚撐爸爸。（葉志明攝）

網傳Lucas考入劍橋。（葉志明攝）

Lucas和Quintus對科學物理充滿興趣。（葉志明攝）

雖然消息未經證實，但張栢芝自從2011年與謝霆鋒離婚後，獨力照顧兩名兒子至今近14年一直非常用心，安排兩子入讀「星二代學府」基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），這所學校位於沙田石門，除Lucas和Quintus外，蔡少芬子女、姚嘉妮女兒、 吳綺莉女兒、周家蔚兒子、毛舜筠兩名女兒、前財政司司長長梁錦松與跳水皇后伏明霞的長女亦曾在這所學校就讀。

蔡少芬兩女兒。（微博圖片）

姚嘉妮大女獲封隱藏版「最美星二代」，都係ICS嘅學生。（Facebook@姚嘉妮）

栢芝曾多次在社交平台發布影片透露自己清晨起床，由大埔康樂園駕車送兒子返學，絕對是一位100分盡責好媽媽。她說：「我都估到我會早咗起身，我好緊張，我有一個好大使命，我要啲仔返學，佢哋要6點半起身，我5點鐘要叫醒你哋，所以我好早瞓。」最後栢芝還是睡不著，笑言由3點多要堅持到6點，趁這段時間順便煮好早餐給兒子們，「我永遠比佢哋更緊張，今日又要驚佢哋唔記得帶呢啲又驚佢哋唔記得帶嗰啲，不過都好開心每年今天我都被欽點送他們返學的一個司機。好開心佢哋永遠都覺得有我送嘅，佢哋好有安全感同埋我係一個永不遲到嘅司機，好，咁即係我兩個仔咁相信我。」

2022年8月，栢芝因為要送仔送學緊張到瞓得唔好。（影片截圖）

2022年8月，栢芝因為要送仔送學緊張到瞓得唔好。（影片截圖）

2023年2月，張栢芝送二仔Quintus返學，Quintus英文好過中文，口音相當動聽。（影片截圖）

2023年2月，張栢芝送二仔Quintus返學，Quintus英文好過中文，口音相當動聽。（影片截圖）

父母提供了優良的教育資源，有指Lucas和Quintus亦不負所望，哥哥Lucas在年僅15歲時用三年時間完成了五年的課程；弟弟Quintus亦是在學校嶄露頭角，取得全A的優異成績。

張栢芝年前誕下第三胎。（Instagram@cecilia_pakchi_cheung）

張栢芝離婚後獨力照顧兩子。（微博圖片）

Lucas已經17歲，網傳考入劍橋。（Instagram@cecilia_pakchi_cheung）