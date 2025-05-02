「TVB綠葉」做茶記後欄洗碗儲錢　半年後忽然富貴北上睇豪宅

「TVB綠葉」戴耀明曾拍過無數的經典電視劇，但幕前工作並不算穩定。年前更傳出他為養家去做茶記侍應，落單、抹枱，就連在後欄洗碗都要做埋。他接受《香港01》訪問時，坦言：「唔係轉咗行，因為同Billy哥講開做演員都唔係好穩陣，近排又得閒未劇開，咁佢就話不如你去實習吓（餐飲業）啦！如果冇嘢撈就開間餐廳，就學習沖咖啡同埋奶茶。」



自戴耀明於茶記工作的新聞被報道後，他表示有朋友不斷介紹工作。(陳順禎 攝)

戴耀明曾經在茶記做侍應、洗碗、倒垃圾，形象好貼地。（資料圖片）

戴耀明曾經在茶記做侍應、洗碗、倒垃圾，形象好貼地。（資料圖片）

他曾經在訪問中提過，自己已有幾個月沒有工作，而且家有一老，母親已80多歲，所以才去做茶記侍應補補家計。報道一出引來不少迴響，工作明顯多了，收入也較以前穩定。近日他在社交媒體拍片，於內地睇豪宅。他在片中更驚嘆說：「用3萬就買到樓？」

戴耀明北上大灣區睇豪宅，原來係樓盤廣告。（抖音截圖）

不過，其實這些睇豪宅片段都只是他受邀請北上在大灣區拍睇樓片的樓盤廣告工作。他接受《香港01》訪問時說：「就因為係洗碗嗰單新聞，而喺內地有大大小小嘅工作搵我。佢哋話，小明哥你喺香港都幾出名，咁喺大灣區幫我哋Sell吓樓盤都好貼切呀，嗰種感覺。」

戴耀明北上大灣區睇豪宅，原來係樓盤廣告。（抖音截圖）

他又說：「同埋佢哋個方針，係想實而不華，有嗰句講嗰句。我個人夠平民化，實在啲，講有啲咩好處，有啲咩唔好處。最主要，去內地買樓嘅朋友，都係因為個價錢平，佢哋覺得我個形象好貼地，好代表到香港普通市民，香港普羅大眾嘅消費模式，所以就搵到我（上去睇豪宅）。」

戴耀明北上大灣區睇豪宅，原來係樓盤廣告。（抖音截圖）