73歲「靚聲王」張偉文壓瘡深至見骨急送院　醫生束手無策暴瘦20磅

73歲「靚聲王」張偉文2022年證實患上失智症，曾於院舍用頭撞向牆，又向院友亂擲物件；之後兩度確診新冠肺炎，加上屢受腰患、腳痛和糖尿病及其併發症困擾，多次進出醫院而且需入住老人院。今日（1日）驚傳張偉文入住ICU，消息指，兩周前張偉文因壓瘡問題入院，由於傷口受細菌感染潰爛深至見骨，醫生一度通知張偉文的經理人兼徒弟方俊「聯絡佢親友，通知盡快見下面」。

張偉文最近驚傳入ICU。（facebook圖片）

去年張偉文現身方俊媽媽的生日壽宴神情有點仿佛。（ig@muisc927）

七師傅向張偉文送上利市。（facebook@方俊）

張偉文去年11月現身方俊媽媽的生日壽宴，被指面頰消瘦，臉色有發黑現象，健康狀況令人擔心，原來他一直受壓瘡困擾。方俊接受傳媒訪問時透露張偉文在個月前尾龍骨位置開始有壓瘡，近兩個月更開始惡化，大到拳頭一樣兼且含膿。經專科醫生診斷發現張偉文的傷口感染了兩種細菌，可惜服用多次抗生素療程均未見有改善，壓瘡深至見骨，更曾因細菌入血不停發高燒，醫生直言已無藥可醫，只能靠張偉文自己努力「打仗」。

張偉文新年期間跟方俊飲茶。（小紅書截圖）

張偉文受壓瘡困擾，深至見骨。（小紅書截圖）

張偉文來來回回進出醫院6、7次，直至兩周前情況再度轉差，今次獲院方安排他入住負壓病房，方俊透露張文偉暴瘦20磅，現只有130磅左右，而且「精神紊亂，食唔到嘢，唔肯張開眼，拍佢都冇乜反應」，他透露醫生曾表示細菌入血有生命危險，隨時可以很差，並給予心理準備「叫我聯絡佢親友，通知佢哋盡快見下面……」。對於醫生建議張偉文由負壓病房轉去療養院，方俊有所保留，認為張偉文病情未穩定及未過危險期，而他就繼續煲靚湯，希望為張偉文補充營養。