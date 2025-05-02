劉愷威走紅後未有忘本返港同好友聚餐　《甜孫爺爺》隔20年終合體

現年50歲的劉愷威自2005年將重心轉移內地發展後，事業運大開，憑主演劇集《國色天香》、《千山暮雪》等劇打開知名度，成功躋身一線小生行列，及後在2013年與頂流女星楊冪結婚，更使他在內地無人不曉，但二人最終在2018年宣布離婚，正式結束5年婚姻生活。

劉愷威在內地已貴為一線小生。（劉愷威微博圖片）

劉愷威雖現貴為大明星，但他在走紅後絕對沒有忘本，更不時與識於微時的演員好友聚會，就好像近日他低調返港與《甜孫爺爺》飾演他媽媽的陳秀珠及飾演他弟弟的方力申、陳宇琛見面，一家人聚餐相當開心，頓時勾起不少網民的童年回憶。

三兄弟重聚。（sam_chan_yu_sum＠IG）

《甜孫爺爺》在2005年播出。（sam_chan_yu_sum＠IG）

事後陳宇琛就在社交網站上貼當日聚會的照片，三兄弟重聚合照，與舊劇照對比的確成熟了許多，他表示：「《甜酸爺爺》係我第一部主演戲劇組嘅連續劇（繼四葉草之後，但四葉草其實係綜藝組嘅青春偶像劇），更加有幸同超級前輩、戲劇大師 - King Sir 鐘景輝先生合作。當年我哋係飾演20幾歲嘅3個兄弟，而家我哋都升Le到40歲。大阿哥 Hawick 其實係我由細識到大嘅好朋友，佢一直都係我哋鄰居中最可靠嘅大哥哥，一向都好識得照顧人，品學兼優。二阿哥 Alex ，雖然演我哥哥，但其實佢細過我，當時我喺英國讀大學返嚟香港放暑假，透過共同嘅朋友/佢嘅港大同學認識。好多人同我講有個好似我爸爸，游水好勁嘅靚仔，我一定要識佢。因為我係獨子，所以好似多咗個細佬。今次大家認真坐低傾計，感覺大家各自成長好多，感恩有呢兩個兄弟。」他還透露此次聚餐由方力申請客，認真大方。

《甜孫爺爺》是劉愷威在TVB的告別作。（sam_chan_yu_sum＠IG）

另外，媽媽陳秀珠亦有在社交網站留言：「相隔20年终於和三位皇亞哥共度歡聚時光，大亞哥依然成熟穩重， 二亞哥繼續為他擁有的游泳學校努力工作 ，三亞哥就身兼多項職務令製作多樣化，衷心希望他們在家庭和工作都達至心中所想， 所求 ，所愛，Love U All。」

一家人重聚。（chan_sau_chu＠IG）