詹天文簽唱會貴過謝霆鋒演唱會惹熱議 支嚳儀10字力撐冇做錯

支嚳儀（Venus) 今日（2/5）現身黃埔出席新城《QK玉瑛室》直播訪問，預告5.25為《香港麥當勞叔叔之家「愛心慈善大派對」演出義唱，並捐出私人珍藏慈善拍賣，為家舍病童及家庭籌募善款。

支嚳儀力撐詹天文做法無問題。（陳順禎攝）

Venus接受《香港01》訪問時表示：「今次我就會捐出由我親手整嘅曲奇，同時我已經指示烘焙店嘅所有廚師，一定要整出又好食又有意義嘅曲奇出嚟攞去拍賣籌款，希望可以籌到更加多嘅善款。」提到肥媽最近身體不適入院，Venus表示：「自己都唔舒服，不過一陣都會打電話俾阿媽慰問吓佢。（把聲咩唔舒服？）因為之前睇完謝霆鋒演唱會，到而家我仲係活著 VIVA中。因為當晚嘅氣氛真係好正，簡直係成晚唱唔停，完全係返咗去童年嘅感覺。」

支嚳儀今日出席新城電台《QK玉瑛》直播訪問。（陳順禎攝）

提到「聲夢小花」詹天文（Windy），將在銅鑼灣舉行簽唱會，並推出收費入場制度，簽唱會設有兩種票價，Fans門票為980元，可參與兩個半小時的簽唱會，每人可與偶像互動1分鐘，期間可自由合照、傾偈及簽名；而VVIP門票為1,480元，能在簽唱會前與 Windy 共聚半小時，一同進餐、合照、拍片及簽名等，限額20名。不過就引起網上熱討，有網民認為1480元貴過謝霆鋒演唱會，但亦有網民寸爆反擊指「要謝霆鋒同你共聚半小時，就一定唔只1480蚊，根本兩者不可混為一談。」

Venus表示認同網民講法兩者可混為一談：「其實同你睇演唱會係唔一樣，共聚大家係好緊距離接觸，同埋係會比較私隱，咁所以同睇演唱會係好唔同。（網民話同謝霆鋒共聚唔只千4蚊！）嘩，如果謝霆鋒嚟我公司切蛋糕，都肯定唔止千4蚊呀！」